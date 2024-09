Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Publicis: le titre monte après l'acquisition de Mars United information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 16:56









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% après avoir annoncé l'acquisition de Mars United Commerce, 'la plus grande société indépendante de commerce marketing'.



UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Publicis avec un objectif de cours légèrement rehaussé de 115 à 116 euros, une nouvelle cible impliquant 17% de potentiel de hausse pour l'action du groupe de communication français.



'Publicis élargit son champ d'action dans le domaine du retail media avec l'acquisition de Mars United Commerce, faisant ainsi progresser sa stratégie visant à fournir une offre holistique à ses clients', souligne le broker, qui augmente son BPA estimé de 1%.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE 100,45 EUR Euronext Paris +1,22%