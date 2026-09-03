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Publicis grimpe après des informations de presse sur un contrat majeur avec Pepsi
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 15:13
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Conférence VivaTech consacrée à l'innovation et aux start-ups à Paris

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Le titre Publicis ‌grimpe jeudi après des informations de presse selon lesquelles ​le principal groupe publicitaire mondial a remporté un contrat avec PepsiCo pour gérer la communication du géant du ​soda.

A la Bourse de Paris, vers 12h55 GMT, l'action se hisse ​en tête du CAC 40, ⁠en hausse de 3,2% à 102,55 euros, et ‌contre un repli de 0,02% pour l'indice de référence au même moment.

Selon plusieurs médias, Pepsi ​a accordé ‌au groupe français le contrat de gestion ⁠de ses activités médiatiques mondiales, évalué à 1,7 milliard de dollars, en remplacement d'Omnicom.

"Suite à l'obtention du contrat ⁠Pepsi, la presse ‌laisse entendre que Publicis s'apprêterait à se ⁠retirer de l'appel d'offres en cours pour les ‌activités médias de Coca-Cola hors États-Unis, où ⁠WPP est le principal titulaire du contrat", ⁠soulignent les analystes ‌de Citi dans une note jeudi.

"C'est une bonne nouvelle ​tant pour Publicis que ‌pour WPP", salue le courtier.

L'action WPP, profitant de cette information, progressait de ​5,1% à la Bourse de Londres.

"Pour WPP, il s'agit d'un élément positif supplémentaire, car le ⁠groupe est désormais bien placé pour conserver son activité média liée à Coca-Cola hors des États-Unis", ajoute Citi.

Publicis n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Margaux Perrin ​et Danilo Masoni)

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