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Publicis et Microsoft annoncent l'extension de leur partenariat
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 15:17

Publicis Groupe SA PUBP.PA :

* MICROSOFT ET PUBLICIS ANNONCENT L'EXTENSION DE LEUR PARTENARIAT

* DEVIENDRA L'AGENCE MÉDIA MONDIALE DE RÉFÉRENCE DE MICROSOFT

Texte original nGNE6LPvm4 Pour plus de détails, cliquez sur PUBP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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