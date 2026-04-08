Publicis et Microsoft annoncent l'extension de leur partenariat

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La réduction des gaz à effet de serre de la France s'est limitée à 1,5% en 2025, largement en dessous du rythme nécessaire à l'atteinte des objectifs climatiques du pays, selon les chiffres actualisés du Citepa, publiés mercredi. Cette décélération des progrès ...
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