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Publicis confirme ses objectifs annuels après un solide troisième trimestre
information fournie par Boursorama avec AFP 13/10/2026 à 08:00

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( AFP / JOEL SAGET )

( AFP / JOEL SAGET )

Le géant français de la communication Publicis a confirmé mardi ses prévisions annuelles après un solide troisième trimestre, tiré par la demande pour ses services d'intelligence artificielle (IA) et des gains de nouveaux contrats, comme celui avec l'entreprise américaine PepsiCo.

Publicis vise une croissance organique de son revenu net de 4,5% à 5% cette année, d'après un communiqué.

Au troisième trimestre, ce revenu net, c'est-à-dire le chiffre d'affaires en dehors des coûts refacturables aux clients, a grimpé de 7,9%, à 3,8 milliards d'euros.

"Nous avons gagné des parts de marché avec nos clients existants mais aussi avec des nouveaux contrats ("new business")", a commenté Arthur Sadoun PDG de Publicis, lors d'un échange avec la presse.

Publicis a notamment subtilisé en septembre à son rival Omnicom un client d'envergure : PepsiCo. L'entreprise française va gérer le budget média du géant américain des snacks et des boissons à travers plus de 200 marchés dans le monde, selon la presse spécialisée.

Il a aussi remporté la gestion média du groupe de luxe LVMH en Asie-Pacifique, à l'exclusion du Japon, et celle aux Etats-Unis de l'enseigne de joaillerie Tiffany & Co, propriété de LVMH.

Au total, les gains de nouveaux contrats publicitaires ont représenté 2,2 milliards de dollars sur le trimestre, selon une étude du cabinet JPMorgan Research, citée par Publicis.

La croissance a aussi été portée par la hausse de la demande pour les produits et services IA du groupe.

"L'adoption de l'intelligence artificielle par le consommateur est beaucoup plus rapide que par les entreprises, donc nos clients ne peuvent pas attendre pour investir dans l'IA et dans la transformation lorsqu'il s'agit de la création (publicitaire) et des médias", a souligné Arthur Sadoun.

Publicis développe notamment une plateforme dopée à l'IA, baptisée Marcel, qui donne aux annonceurs "une vision très précise de leurs clients et clients potentiels ("prospects")", qui aide à planifier et mesurer l'impact des campagnes de publicité et permet aussi la création de contenus, a détaillé le dirigeant.

Le groupe s'est dit très "confiant" pour le reste de l'année, tout en préférant ne pas relever ses prévisions.

"Il faut qu'on soit quand même conscients des variables d'ajustement que peuvent avoir nos clients au quatrième trimestre", a expliqué M. Sadoun.

IA: Intelligence artificielle
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