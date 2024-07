Publicis achète Influential, spécialiste du marketing d'influence

(AOF) - Publicis annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir la société américaine Influential, qu’il qualifie de "première entreprise et plateforme marketing d’influence au monde en termes de revenus". "Sa technologie propriétaire alimentée par l’IA avec plus de 100 milliards de points de données, et son réseau de plus de 3,5 millions de créateurs dont 90% d’influenceurs mondiaux ayant plus d’1 million de followers, sont au service de plus de 300 marques à travers le monde", précise l'acquéreur.

"L'offre différenciée d'Influential permet aux marques d'identifier les meilleurs créateurs digitaux, d'organiser des stratégies créatives percutantes, et d'activer, amplifier et optimiser les médias numériques pour obtenir des résultats concrets" ajoute Publicis.

L'objectif est de combiner ces compétences avec "les atouts uniques d'Epsilon en termes de data et d'identité", afin de mettre "le meilleur du marketing d'influence axé sur l'identité entre les mains de tous les clients de Publicis".

Cette opération reste soumise aux approbations d'usage réglementaires et devrait être finalisée d'ici fin août 2024.

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.