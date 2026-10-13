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Publicis accélère sa croissance organique au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 08:03

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Publicis Groupe affiche, au titre du 3e trimestre 2026, un revenu net en croissance de 7,9% en comparaison annuelle, à 3 808 MEUR, dont une croissance organique de 5%, en accélération par rapport au 1er semestre, une performance lui permettant de confirmer l'ensemble de ses objectifs.

"La dynamique commerciale a été forte sur tous les fronts. Nos expertises en transformation marketing ont bénéficié d'une demande croissante de la part des clients pour nos produits et services pilotés par l'IA, avec Connected Media et Intelligent Creativity, respectivement en croissance high-single-digit et single-digit", souligne son PDG, Arthur Sadoun.

"La technologie est en amélioration séquentielle, avec un retour à la croissance aux Etats-Unis et une activité qui devrait repasser en territoire positif au niveau global au 4e trimestre. Enfin, nous avons enregistré des gains records en new business, nous plaçant une nouvelle fois en tête des classements", poursuit-il.

Revendiquant ainsi un 25e trimestre de surperformance, ainsi qu'une visibilité et une prévisibilité renforcées à l'horizon 2027, le géant français de la communication se dit confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs pour l'exercice 2026 et à surperformer le marché pour la huitième année consécutive en 2027.

Pour l'ensemble de 2026, Publicis confirme donc viser une croissance organique du revenu net entre 4,5% et 5%, avec une croissance au 4e trimestre située dans cette fourchette annuelle, une légère amélioration du taux de marge opérationnelle par rapport aux 18,2% atteints en 2025, le niveau le plus élevé du secteur, ainsi qu'un free cash flow d'environ 2,2 MdsEUR.

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