Public Storage sans réaction après un trimestre solide mais prudent
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 22:40
Public Storage a réalisé un chiffre d'affaires de 1,22 milliard de dollars au premier trimestre, légèrement au-dessus du consensus de 1,21 milliard. Le bénéfice net par action est ressorti à 2,71 dollars, contre 2,04 dollars un an plus tôt. Pour un acteur immobilier coté comme Public Storage, l'indicateur le plus suivi reste toutefois le "Core FFO", ou fonds provenant des opérations ajustés. Il a atteint 4,22 dollars par action, en hausse de 2,4% sur un an, mais en léger repli par rapport aux 4,26 dollars du quatrième trimestre 2025.
Le trimestre montre une amélioration opérationnelle. La marge de résultat opérationnel net des sites comparables a atteint 77,1%, en progression de 40 points de base sur un an, grâce à une meilleure maîtrise des coûts. La direction a aussi indiqué que l'occupation et les tarifs d'emménagement avaient dépassé ses attentes au premier trimestre.
L'autre élément structurant reste l'acquisition annoncée de National Storage Affiliates (NYSE: NSA) en actions, valorisée à environ 10,5 milliards de dollars en valeur d'entreprise. Public Storage estime que l'opération pourrait renforcer sa plateforme et soutenir le bénéfice par action une fois l'intégration stabilisée.
Le groupe américain de self-stockage n'a toutefois pas relevé ses objectifs annuels. Il vise toujours un Core FFO compris entre 16,35 et 17,00 dollars par action en 2026, avec une croissance des revenus comparables attendue entre -2,2% et 0%. Cette prudence explique probablement l'absence de réaction du titre après la clôture.
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