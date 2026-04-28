Public Storage dépasse les estimations de FFO trimestriel grâce à de meilleurs taux d'occupation et d'emménagement

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27 avril - La société d'investissement immobilier Public Storage PSA.N a annoncé lundi un résultat d'exploitation de base (FFO) pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à des taux d'occupation et d'emménagement meilleurs que prévu .

* Le FFO de base trimestriel de Public Storage s'est établi à 4,22 dollars par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 4,12 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* La société basée à Glendale, en Californie, a déclaré que si les taux d'occupation et d'emménagement avaient dépassé les attentes, sa plateforme opérationnelle intégrée l'avait également aidée à atténuer les pressions inflationnistes sur les coûts d'exploitation et à maintenir ses marges.

* Le plus grand propriétaire mondial d'installations de self-stockage a réaffirmé ses prévisions de FFO de base annuel par action, comprises entre 16,35 et 17 dollars.

* La société a annoncé un chiffre d'affaires de 1,22 milliard de dollars pour le premier trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,21 milliard de dollars.

* L'action Public Storage a légèrement progressé dans les échanges après la clôture.

* Le mois dernier, Public Storage a annoncé son intention d'acquérir son concurrent de plus petite taille, National Storage Affiliates NSA.N , dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à environ 10,5 milliards de dollars, dette comprise.