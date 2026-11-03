PTC Therapeutics en forte hausse après l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars

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3 novembre - ** L'action de PTC Therapeutics PTCT.O a bondi de 8,7 % mardi matin, atteignant son plus haut niveau depuis plus d'un mois à 66,20 dollars, alors que la société envisage de racheter ses propres actions

** PTCT est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis celle de 14,3 % observée le 8 mai

** La société basée à Warren, dans le New Jersey, a annoncé mardi matin un programme de rachat d'actions d'un montant de 500 millions de dollars

** La société se concentre sur le développement de traitements pour des maladies rares , notamment la dystrophie musculaire de Duchenne, l’ataxie de Friedreich et la maladie de Huntington

** Elle compte environ 83,5 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 5,1 milliards de dollars lundi

** Malgré cette hausse, l’action affiche une baisse d’environ 13 % depuis le début de l’année, contre une progression d’environ 28,5 % de l’indice Nasdaq Biotech .NBI

** Sur 15 analystes, 13 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, et 2 la note “conserver”; le cours cible médian est de 98 dollars, selon les données de LSEG