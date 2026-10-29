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Prysmian relève de nouveau ses objectifs pour 2026
information fournie par Boursorama avec AFP 29/10/2026 à 08:19

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( AFP / MIGUEL MEDINA )

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le numéro un mondial des câbles industriels, le groupe italien Prysmian, a de nouveau relevé ses objectifs pour 2026 après un troisième trimestre record, dont les résultats ont été publiés jeudi.

Le groupe milanais a enregistré un chiffre d'affaires de 6,42 milliards d'euros, contre 5,03 milliards un an plus tôt, soit une hausse organique de 13,1%, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté (Ebitda) de 851 millions d'euros, en progression de 32,1%, dépassant les attentes des analystes compilées par FactSet.

Le bénéfice net s'est établi à 408 millions d'euros, en baisse de 31,4% sur un an, le troisième trimestre 2025 ayant bénéficié d'un effet exceptionnel lié à une cession.

Porté par les câbles électriques, les centres de données et ses récentes acquisitions, le groupe affirme être en mesure d'atteindre dès cette année les objectifs financiers qu'il s'était fixés pour 2028.

Prysmian table désormais pour 2026 sur un résultat opérationnel ajusté compris entre 3,075 et 3,125 milliards d'euros, contre une prévision précédente de 2,8 à 2,9 milliards d'euros. Il mise sur un flux de trésorerie disponible (free cash-flow) compris entre 1,75 et 1,85 milliard d'euros, contre 1,65 à 1,75 milliard auparavant.

"Ce trimestre a été le meilleur de toute l'histoire de Prysmian et les excellents résultats obtenus nous permettent d'augmenter une nouvelle fois nos prévisions pour l’ensemble de l’exercice", a commenté le directeur général de Prysmian, Massimo Battaini.

"L'exhaustivité de notre portefeuille d'activités représente l'un des points forts de Prysmian : nous relions les pays au moyen de liaisons sous-marines, nous modernisons les réseaux et nous fournissons des solutions qui rendent possibles les infrastructures numériques", a souligné Massimo Battaini.

Prysmian a finalisé le rachat du spécialiste des solutions électriques Atkore le 19 octobre, une opération à 3,3 milliards d'euros qui élargit fortement sa présence en Amérique du Nord.

Le groupe a également bouclé le rachat de Xtera le 13 octobre, renforçant ses activités dans les câbles sous-marins de télécommunications, un marché porté par la croissance du trafic de données et des infrastructures numériques.

Prysmian continue de bénéficier d'un carnet de commandes fourni dans les câbles haute tension et les interconnexions sous-marines, à hauteur de 16,5 milliards d'euros.

Après une nette hausse à la Bourse de Milan, le titre Prysmian a reculé ces derniers mois à cause de prises de bénéfices et d'inquiétudes sur les investissements liés à l'intelligence artificielle.

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