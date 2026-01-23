 Aller au contenu principal
Prysmian met la main sur l'Espagnol ACSM
23/01/2026

Prysmian fait part de l'acquisition d'ACSM, un leader espagnol dans les solutions pour l'installation de câbles sous-marins, incluant l'étude sous-marine, la planification de routes et les activités de préparation du fond marin.

Basée à Vigo, en Espagne, ACSM opère depuis plus de 20 ans dans 60 pays, avec plus de 350 employés et un historique de centaines d'opérations sous-marines achevées. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 62 millions d'euros en 2024.

"L'intégration d'ACSM élargira la gamme de solutions de Prysmian pour les clients de l'énergie et des télécommunications en tant que guichet unique et accélérera l'intégration verticale complète de ses activités sous-marines", explique le fabricant de câbles italien.

La valeur de la transaction se monte à 169 millions d'euros (en tenant compte de 24 millions d'euros d'investissements pour un navire livré à ACSM au 4e trimestre 2025), sous réserve d'un mécanisme d'ajustement habituel.

Le montant convenu implique un multiple EV/EBITDA de 6,6 fois sur la base des résultats de 2024. La transaction sera financée avec des liquidités disponibles dans le bilan de Prysmian et sa finalisation est attendue d'ici février.

