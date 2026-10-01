Prysmian dispose toujours d'un potentiel de hausse selon DB

La banque allemande est résolument optimiste pour le spécialiste des câbles et systèmes de câblage avant la présentation de ses résultats du troisième trimestre programmée le 29 octobre. A Milan, le titre s'affiche en belle hausse de 1,25%, à 125,55 euros.

Deutsche Bank s'attend à une solide performance du groupe italien, qui sera portée par une nouvelle amélioration de la demande de câbles d'alimentation pour les centres de données. La division Solutions Numériques devrait quant à elle également enregistrer une progression de ses marges d'un trimestre sur l'autre, l'entreprise continuant de réallouer sa capacité de production de fibre optique vers les clients "data centers" à plus forte marge.

Pour la période allant de juillet à septembre, les analystes visent un Ebitda du groupe de l'ordre de 800 millions d'euros, grâce à une croissance organique du chiffre d'affaires de 10,3%, contre 9,4% sur les trois mois précédents. En ce qui concerne 2026-2028, l'estimation d'Ebitda de DB augmente de 2 à 3% afin de refléter principalement l'amélioration des perspectives pour le segment I&C (Industrie et Construction). Les analystes tablent également sur un relèvement de la fourchette d'objectifs d'Ebitda de l'exercice 2026, avec un nouveau point médian d'environ 2,93 milliards d'euros (soit une hausse de 80 millions d'euros).

La recommandation est toujours à l'achat, avec une cible de cours de 167 euros, soit un potentiel de hausse de 34,7% par rapport à la clôture de mercredi.