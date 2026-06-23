 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Prysmian décroche un beau contrat en Grèce
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 08:58

IPTO (Independent Power Transmission Operator), le gestionnaire du réseau électrique grec a attribué à la société italienne un contrat d'environ 910 millions d'euros.

Le spécialiste des câbles sera chargé du développement d'interconnexions électriques pour les îles du Dodécanèse et du nord de l'Egée en Grèce.

Dans le cadre de cet accord, Prysmian concevra, fabriquera et installera des câbles sous-marins et terrestres pour le "Lot B", qui comprend notamment sept projets totalisant plus de 900 km de câbles CAHT (Courant alternatif haute tension). La livraison finale de cette infrastructure critique est prévue pour 2033.

Valeurs associées

PRYSMIAN
154,700 EUR MIL 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA : Les signaux haussiers sont intacts
    COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 23.06.2026 08:59 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • VIRIDIEN (ex CGG) : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    VIRIDIEN (ex CGG) : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 23.06.2026 08:46 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • VINCI : Le mouvement reste haussier
    VINCI : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 23.06.2026 08:37 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • L'euro numérique, présenté comme une alternative européenne aux américains Visa et Mastercard pour les paiements électroniques, devrait franchir mardi une étape cruciale au Parlement européen ( AFP / Nicolas TUCAT )
    L'euro numérique fera-t-il de l'ombre à Visa et Mastercard?
    information fournie par AFP 23.06.2026 08:36 

    L'euro numérique, présenté comme une alternative européenne aux Américains Visa et Mastercard pour les paiements électroniques, devrait franchir mardi une étape cruciale au Parlement européen. En quoi consiste-t-il et que va-t-il changer pour les consommateurs? ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,4 +20,00%
Pétrole Brent
76,74 -1,80%
CAC 40
8 335,18 -0,77%
Or
4 116,58 -1,79%
TOTALENERGIES
70,9 -0,03%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank