Prysmian décroche un beau contrat en Grèce

IPTO (Independent Power Transmission Operator), le gestionnaire du réseau électrique grec a attribué à la société italienne un contrat d'environ 910 millions d'euros.

Le spécialiste des câbles sera chargé du développement d'interconnexions électriques pour les îles du Dodécanèse et du nord de l'Egée en Grèce.

Dans le cadre de cet accord, Prysmian concevra, fabriquera et installera des câbles sous-marins et terrestres pour le "Lot B", qui comprend notamment sept projets totalisant plus de 900 km de câbles CAHT (Courant alternatif haute tension). La livraison finale de cette infrastructure critique est prévue pour 2033.