Prysmian continue de reculer malgré Jefferies

Déjà en baisse de 2,08% lundi, le titre Prysmian poursuit son recul à la Bourse de Milan (-3,98%, à 137,55 euros), malgré l'avis positif de Jefferies.

La banque d'investissement a confirmé sa recommandation à l'achat sur l'action, tout en relevant légèrement sa cible de cours de 176 à 178 euros.

Les analystes s'attendent à une nouvelle publication solide au deuxième trimestre, même si les attentes sont toutefois élevées. Ils pensent que la surprise positive proviendrait des marges, plutôt que de la croissance organique.

Pour Jefferies, les leviers de hausse sont comprennent une meilleure exécution dans la division Transmission qui devrait générer des marges incrémentales plus élevées. Pour l'activité Digital Solutions, le groupe continue de réorienter ses volumes de télécoms vers les hyperscalers avec des prix de vente moyens plus avantageux. Parmi les autres éléments qui devraient soutenir les marges, il y a l'activité Power Grids qui devrait profiter de la relative stabilité des prix de l'aluminium sur le trimestre, ainsi que le segment Electrification, notamment grâce au mix géographique dans la sous-division Industrial & Construction et aux cessions d'actifs.