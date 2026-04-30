Prysmian: bénéfice net en forte hausse au premier trimestre, à 246 millions d'euros

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le groupe italien Prysmian a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 64% sur un an au premier trimestre 2026, à 246 millions d'euros, sur la lancée d'une année 2025 record, poussée par l'électrification du marché.

Le numéro un mondial des câbles industriels a vu son chiffre d'affaires augmenter de 5% sur la même période, à 5,2 milliards d'euros, selon un communiqué.

"Prysmian a réalisé des progrès significatifs", s'est félicité son directeur général Massimo Battaini. "La croissance organique continue, l’augmentation des marges et la forte génération de trésorerie constituent le point de départ d’une tendance qui se poursuivra tout au long de 2026".

"Les événements géopolitiques survenus en début d'année ont encore renforcé le rôle central de nos solutions (...) Prysmian joue un rôle clé pour garantir la sécurité énergétique", a poursuivi Massimo Battaini dans le communiqué.

L'ex-filiale de Pirelli avait engrangé en 2025 un bénéfice net record de 1,27 milliard d'euros (+74,2% sur un an), profitant aussi du résultat de cessions.

Le marché principal de Prysmian, les câbles à basse tension pour le BTP ou l'automobile, n'a que légèrement augmenté (+2,3% de chiffre d'affaires sur un an, à 3 milliards d'euros) mais sa marge s'y est améliorée.

La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise a notamment été portée début 2026 par le marché des câbles à haute tension aériens (+16,2% à plus d'un milliard d'euros). Si les marges sur ce marché ont été handicapées par le haut prix des métaux, elles devraient se reprendre à partir du deuxième trimestre, selon Prysmian.

Du côte des câbles souterrains et sous-marins, le chiffre d'affaires est resté stable à 754 millions d'euros mais il doit accélérer dans les prochains mois avec l'avancement de nouveaux projets.

Le groupe a par ailleurs annoncé début février qu'il avait remporté un appel d'offres à 2,3 milliards d'euros pour un câble d'électricité sous-marin entre l'Ecosse et l'Angleterre.

Son positionnement a été salué par les investisseurs: le cours de l'action Prysmian a plus que doublé à la bourse de Milan depuis le premier trimestre 2025, à 124,35 euros mardi à la clôture.