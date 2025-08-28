Prudential: objectif de cours rehaussé chez UBS
28/08/2025
'7,4 milliards de dollars (soit plus de 20% de la capitalisation boursière) seront rendus aux actionnaires sur 2026-28, avec un TCAC des bénéfices d'environ 10%', souligne le broker, qui voit le rendement du capital soutenu par le FCF, l'OFSG et la solvabilité.
Valeurs associées
|966,000 GBX
|LSE
|+0,84%
