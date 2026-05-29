Prudence et patience pour TP Icap Midcap sur Rémy Cointreau

Rémy Cointreau fait preuve d'un peu de fébrilité ( 0,15%, à 40,16 euros). A quelques jours de la publication des résultats annuels, jeudi prochain, TP Icap Midcap s'est penché sur la situation du groupe.

Les analystes pensent que l'exercice 2025-2026 a été une transition, après un exercice 2024-2025 qui aura été un point bas. Ils misent désormais sur un scénario de sortie de cycle progressive, et 2026-2027 devrait être l'amorce d'une reprise encore modérée, dans un environnement où la visibilité demeure limitée, notamment sur le cognac et sur les dynamiques en Chine et aux Etats-Unis.

Focus sur 2025-2026 et 2026-2027

Pour l'exercice 2025-2026, durant lequel les ventes se sont repliées de 5%, ou ont augmenté de 0,2% à périmètre comparable, le consensus table sur un résultat opérationnel courant (ROC) autour de 162 millions d'euros, en baisse organique de 12,5%. La marge devrait ainsi être ramenée à environ 17,4%, contre 22% lors de l'exercice 2024-2025. De son côté, TP Icap Midcap mise sur un ROC de 158,8 millions d'euros, en baisse de 26,8% en données publiées, intégrant un effet devise négatif de 30 millions d'euros et une baisse organique proche de 13%. Pour la banque d'affaires et société de recherche boursière, le ROC sera pénalisé par les effets de mix, une absorption dégradée des coûts fixes liées au déstockage et le maintien d'investissements A&P élevés (environ 20% du chiffre d'affaires). Les investissements A&P sont les dépenses du groupe pour la publicité et la promotion commerciale.

Pour l'exercice 2026-2027, selon TP Icap Midcpap, "le consensus intègre une inflexion modérée, avec un retour à la croissance" d'environ 3% pour le chiffre d'affaires publié et organique autour de 966 millions d'euros, et le résultat opérationnel courant serait en hausse limitée d'environ 4,5% en publié et 5,1% en organique, associé à une marge globalement stable autour de 17,4%. Ces données reflèteraient une reprise encore graduelle des volumes et un environnement de pricing/mix moins porteur qu'avant-cycle. Chez TP Icap Midcap, les analystes tablent sur une croissance des revenus de 4% et sur une amélioration du ROC de 8,5%, "ce qui pourrait être ambitieux" ajoutent-ils.

Des objectifs atteignables espérés

Toujours selon la banque d'affaires et société de recherche boursière, "le groupe amorce une évolution stratégique vers un positionnement plus équilibré ("affordable premium"), visant à élargir la base de consommateurs tout en réduisant la dépendance au très haut de gamme, en particulier dans le cognac. Cette orientation, portée par le plan RC Forward, recentre le discours sur la génération de cash et la discipline d'allocation du capital, dans un contexte de ROIC significativement dégradé ces dernières années".

Désormais, pour les analystes, le principal catalyseur pour Rémy Cointreau sera sa capacité à réancrer sa crédibilité via des objectifs chiffrés tangibles, qui sont attendus d'ici cet automne.

En attendant, la recommandation sur l'action est à conserver, avec une cible de 41 euros.