Prudence en vue en Europe : Veolia confirme ses prévisions annuelles

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente. Wall Street a rebondi hier sur fond de statistiques américaines favorables. Les investisseurs surveilleront à la mi-journée la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. La saison des résultats touche à sa fin. Veolia a confirmé ses objectifs annuels après avoir fait d'une progression de ses résultats sur 9 mois. Par ailleurs,les juges de la Cour suprême des Etats-Unis ont émis des doute sur la légalité des droits de douane imposés par le président Donald Trump.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Neurones

Neurones a enregistré une croissance organique des ventes de 5,1%, à 207,9 millions d'euros, au troisième trimestre 2025. "La croissance est particulièrement soutenue dans les domaines de la Data & IA, des projets digitaux, des missions d'ITSM (Service Now) et du Business Process Management", précise le groupe de conseil en management et de services numériques. La croissance interne ressort à 4,7% sur 9 mois.

Solutions30

Le chiffre d'affaires consolidé de Solutions30 a reculé de 3,9% à 216,8 millions d'euros au troisième trimestre 2025. L'évolution du chiffre d'affaires du spécialiste des services multi-techniques pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique inclut une contraction organique de 6,1%, partiellement compensée par la contribution des acquisitions récentes à hauteur de +2,1%. L'impact des variations de change est négligeable. Le groupe est pénalisé par l'activité Connectivity France, dont les revenus ont chuté de 32,1% à 31,1 millions d'euros.

TP

TP, ex-Teleperformance, a abaissé ses objectifs financiers annuels invoquant un environnement "volatil". Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires de 2,51 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 0,5% sur un an. Pour les 9 premiers mois 2025, le chiffre d'affaires de l'opérateur de centres d'appels, sorti du CAC 40 en septembre, ressort à 7, 62 milliards d’euros, en croissance de 1,5 % à données comparables.

Veolia

Veolia a fait état de résultats sur 9 mois en progression et supérieurs aux attentes tout en confirmant ses prévisions annuelles. Le groupe de services aux collectivités a déclaré un Ebitda de 5,08 milliards d'euros (5,04 milliards attendus), contre 4,94 milliards d'euros un an plus tôt, soit une progression à périmètre et changes constants de 5,4% sur un an. La marge d'Ebitda a progressé à 15,7%, contre 15,2% au 30 septembre 2024.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en Allemagne a progressé de 1,3% en septembre contre une hausse de 3% attendue après un repli de 3,7% en août.

En France, l'estimation flash de l'emploi salarié au troisième trimestre 2025 sera connue à 8h45.

Les ventes au détail en septembre en zone euro seront communiquées à 11H00.

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera connue à 13h00.

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes en septembre seront publiés à 16h00 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz.

Vers 8h30, l'euro avance de 0,17% à 1,1515 dollar.

Hier à Paris

Le CAC 40 a échappé à une septième séance de suite dans le rouge, s'offrant une timide hausse dans le sillage de statistiques US favorables. L'indice principal de la place parisienne a glané 0,08% à 8074 points et l'EuroStoxx 50 progressé de 0,18% à 5670 points. Outre-Atlantique, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur non-manufacturier de l'ISM a dépassé les attentes. Tout comme le rapport ADP sur l'emploi. Bouygues a connu une séance paisible dans le sillage de sa performance sur 9 mois. Les investisseurs prendront connaissance demain de la décision de la Banque d'Angleterre.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en hausse sur fond de statistiques favorables. Le rapport ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis qui montre un rebond des créations de postes en octobre, à 42.000, après le chiffre surprise de 29.000 destructions en septembre. L'indice ISM de l'activité des services s'est redressé. McDonald's a progressé après avoir fait état de ventes mondiales comparables supérieures aux attentes trimestrielles. Le Dow Jones s'est adjugé 0,48% à 47311 points et le Nasdaq 0,65% à 23499 points.