Crédits immobiliers: des taux stables en septembre, la reprise continue

Le marché du crédit immobilier poursuit sa reprise en septembre en France avec une progression du montant des nouveaux prêts accordés de 4% sur un an, avec des taux stables, selon les données publiées jeudi par la Banque de France.

Le montant total des nouveaux prêts accordés en septembre (hors renégociations) s'est établi à 12,8 milliards d'euros (après 12,2 milliards en août), dans un marché où les primo-accédants continuent de représenter plus de la moitié des nouveaux crédits, à 53%, souligne l'institution.

La durée moyenne des nouveaux prêts à l'habitat pour l'acquisition d'une résidence principale s'élève à 23 ans et 4 mois pour l'ensemble des emprunteurs et de 23 ans et 10 mois pour les primo-accédants, souligne la Banque de France.

En cumul depuis le début de l'année, l'encours des nouveaux prêts atteint 107,8 milliards d'euros, en hausse de 38% par rapport aux neuf premiers mois de 2024 (77,9 milliards).

Les crédits immobiliers avaient largement diminué entre mi-2022 et début 2024, une période pendant laquelle la Banque centrale européenne (BCE) avait progressivement augmenté ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation en Europe.

Cette hausse s'était répercutée sur les taux d'intérêt des crédits immobiliers, passés en moyenne de 1,26% en mai 2022 à 3,61% en janvier 2024.

Ils ont depuis reflué doucement, au fur et à mesure que la BCE a assoupli sa politique monétaire et baissé ses taux directeurs, suite au retour à la normale de l'inflation.

Les taux d'intérêt des nouveaux crédits à l'habitat, quelle que soit leur durée, se sont établis en moyenne à 3,09% en septembre, hors renégociation, frais et assurances, après 3,10% en août et 3,09% en juillet.

Par ailleurs, la croissance des crédits à la consommation est demeurée dynamique en septembre, avec une progression des encours de 4% sur un an.