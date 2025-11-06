L'emploi salarié privé en baisse de 0,3% au troisième trimestre, recul de l'apprentissage

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

L'emploi salarié du secteur privé en France a baissé de 0,3% au troisième trimestre par rapport au deuxième, principalement en raison d'un recul des contrats en alternance (apprentissage et contrats de professionnalisation), selon une estimation provisoire de l'Insee publiée jeudi.

Un total de 60.600 emplois ont été détruits sur le trimestre, tandis que les pertes sur un an s'élèvent à 112.100 emplois (-0,5%), ajoute l'Institut national de la Statistique.

Au deuxième trimestre, le nombre d'emplois salariés avait surpris à la hausse avec un gain de 43.300 emplois par rapport au trimestre précédent.

Mais comparés au même trimestre de 2024, les chiffres du troisième trimestre marquent le quatrième trimestre consécutif de recul "après presque quatre années de hausse", relève l'Insee.

Malgré ce retournement du marché du travail, l'emploi salarié en France "excède encore largement son niveau d'avant-crise sanitaire (fin 2019), de 5,2%" soit un million d'emplois supplémentaires.

La baisse du troisième trimestre est due aux deux tiers à celle des contrats en alternance, qui sont dans neuf cas sur dix des contrats d'apprentissage et pour les autres des contrats de professionnalisation, qui visent une insertion professionnelle rapide avec une majeure partie du temps passée en entreprise.

L'année 2025 a été marquée par une baisse des aides à l'embauche d'un apprenti, passées à 5.000 euros pour les PME et à 2.000 euros pour les entreprises plus importantes, contre 6.000 euros auparavant.

Le nombre d'apprentis en France est passé de 430.000 en 2017 à plus d'un million en 2023, tandis que l'apprentissage s'est massivement ouvert aux étudiants du supérieur et au secteur des services.