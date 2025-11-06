Google annonce mardi son plus grand investissement jamais réalisé en Allemagne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Précisions suite à la confirmation de Google)

Google GOOGL.O a déclaré qu'il annoncerait mardi son plus grand plan d'investissement en Allemagne, aux côtés du Ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil.

Le géantaméricain de la technologie a déclaré que son plan comprendrait la construction "d'infrastructures et de centres de données", ainsi que la poursuite de "projets innovants pour l'utilisation d'énergies renouvelables et de chaleur résiduelle",selon une invitation à la conférence de presse envoyée jeudi.

Google souhaite également étendre ses implantations à Munich, Francfort et Berlin.

Le ministère des Finances n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.