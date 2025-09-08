Prudence en vue en Europe sur fond de crise politique en France

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note positive à l'ouverture de la première séance de la semaine. La politique sera au centre des attentions ce lundi. Le locataire de Matignon François Bayrou ne devrait pas obtenir, sauf coup de théâtre, le vote de confiance des députés. De quoi alimenter l'incertitude politique budgétaire en France.Le spread franco-allemand se maintient en-dessous des 80 points de base. La BCE livrera ce jeudi sa décision et devrait maintenir ses taux directeurs inchangés à 2%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom, spécialiste de la mobilité durable et intelligente, a remporté un contrat de 538 millions d'euros attribué par le Conseil régional du Grand Wellington pour la conception, la fabrication et la livraison de 18 unités multiples électriques à batterie (BEMU) de 5 voitures Adessia Stream B et 35 ans de maintenance FlexCare Perform pour cette flotte. Il s'agira des premiers trains périurbains BEMU à entrer en service en Nouvelle-Zélande. Ils permettront des opérations sans émissions sur les segments non-électrifiés du réseau ferroviaire de Wellington.

Atos

Eviden (la branche produits du groupe Atos, leader dans le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’IA) annonce l’inauguration du module Booster de Jupiter, une partition conçue pour les simulations à grande échelle et l'entraînement de l'IA. L'événement s'est déroulé au Centre de supercalcul de Jülich (JSC), en Allemagne.

Medincell

Medincell a annoncé que Christophe Douat, son directeur général et le Dr Grace Kim, directrice de la stratégie, participeront à deux conférences aux États-Unis, qui se tiendront toutes les deux du 8 au 10 septembre. Il y aura la 27ème conférence annuelle H.C. Wainwright Global Investment et la 23ème conférence annuelle de Morgan Stanley Global Healthcare.

Safran

Vendredi, Safran a affiché une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après des informations rapportées par le Financial Times, citant trois sources proches du dossier. L'équipementier aéronautique réfléchirait à céder une partie de ses activités dans l’aménagement intérieur d’avions (Safran Cabin). Cependant, l'activité de fabrication de sièges de cabines (Safran Seats), qui fait partie de cette division, ne serait pas concernée par cette potentielle vente. Selon le quotidien financier britannique, l'opération pourrait être valorisée à 1,5 milliard d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a progressé de 1,3% en juillet en Allemagne après avoir reculé de 0,1% en juin. Elle était attendue en hausse de 1,1%.

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 14,7 milliards d'euros en juillet alors que le consensus tablait sur 15,7 milliards d'euros. Il était de 15,4 milliards d'euros en décembre.

L'indice Sentix en septembre en zone euro sera connu à 10h30.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,63% à 1,1717 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont terminé sous pression après un rapport mensuel sur l'emploi en août suggérant un ralentissement du marché du travail américain. Ces données très attendues valident le scénario d'une baisse des taux de la Fed, le 17 septembre prochain. En Allemagne, les commandes à l'industrie ont connu une baisse surprise en juillet. Côté valeurs, STMicroelectronics s'est illustré en tête du principal indice parisien, soutenu par un relèvement de recommandation. Le CAC 40 a reculé de 0,31% à 7674 points et l'EuroStoxx 50 de 0,65% à 5312 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine en recul sur fond de dégradation du marché du travail en août. Les créations de postes dans le secteur non agricole ont été largement inférieures aux attentes des analystes. Ce rapport sur l'emploi donne aussi le feu vert à un assouplissement monétaire de la part de la Fed le 17 septembre. Côté valeurs, Broadcom a brillé après un robuste troisième trimestre et des prévisions favorables pour son quatrième trimestre. Le Dow Jones s'est replié de 0,48% à 45400 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,03% à 21700 points.