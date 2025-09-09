Immobilier: les prix des logements anciens en légère hausse de 0,3% sur un an au T2 2025 (indice Notaires-Insee)

Les prix de l'immobilier ancien ont légèrement progressé de 0,3% au deuxième trimestre 2025, sur un an, pour le deuxième trimestre consécutif, selon l'indice Notaires-Insee de référence publié mardi.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Ils reculent cependant de 0,6% par rapport aux trois premiers mois de l'année, selon des données provisoires.

Le début d'année avait commencé fort pour le marché immobilier ancien avec une hausse de 1,1% des prix au premier trimestre par rapport aux trois derniers mois de 2024, et une hausse de 0,3% en comparaison annuelle.

L'Insee note que les prix "restent supérieurs (de 0,6%) à leur niveau du quatrième trimestre 2024", signe d'une possible reprise du marché immobilier après plus de deux ans de crise, caractérisée par une chute du nombre de transactions et des prix.

Le volume de transactions immobilières réalisées au cours des 12 derniers mois poursuit d'ailleurs sa hausse, entamée en octobre 2024, pour atteindre 906.000 à fin juin, après 882.000 à fin mars. En 2024, 845.000 transactions avaient été enregistrées.

"Les ventes représentent 2,4% du stock de logements: cette part augmente depuis trois trimestres, mais reste nettement inférieure à son point haut du troisième trimestre 2021 (3,4%)", précise l'indice Notaires-Insee, qui ajoute que ce niveau "demeure également inférieur au niveau du début des années 2000, avant la crise économique de 2008".

Dans le détail, les prix augmentent de 0,5% pour les appartements et de 0,3% pour les maisons au second trimestre.

En Ile-de-France, les prix des logements anciens repartent à la baisse, de 0,4% sur un trimestre, après avoir progressé de 0,8% au premier trimestre 2025 et avoir connu un repli de 0,3% au quatrième trimestre 2024.

Dans les autres régions, les prix reculent aussi: -0,6% par rapport au trimestre précédent, après +1,1% au premier trimestre 2025 et +0,2% au quatrième trimestre 2024.