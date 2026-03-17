Prudence en vue en Europe avec l'Iran et avant la Fed

Le mot Bourse figure sur la façade du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, située place de la Bourse à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi dans un contexte de poursuite des tensions ‌géopolitiques avec la guerre en Iran qui entre dans son 13e jour, tandis que la politique monétaire est surveillée par les investisseurs au premier jour de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre ​0,57% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,60%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,03%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,59% et le Stoxx 600 en baisse de 0,30%.

La guerre des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran est entrée dans sa troisième semaine et aucune issue ne se dessine à court terme. D'autant que l'armée israélienne a intensifié ses opérations au Liban contre le Hezbollah et a poursuivi dans la nuit de lundi à mardi ses frappes ​contre Téhéran et Beyrouth. L'Iran a de son côté mené de nouvelles attaques en direction d'Israël.

Parallèlement, le détroit d'Ormuz reste bloqué, avec pour effet de contribuer à faire grimper les prix du pétrole, qui restent bien au-dessus du seuil de 100 dollars le baril.

Cela devrait soutenir les valeurs de la défense et celles du pétrole, les ​investisseurs anticipant une hausse de la demande à court terme pour les équipements et services militaires et des perturbations dans ⁠l'approvisionnement en brut.

Le détroit d'Ormuz est une voie de passage essentielle pour environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde, ce qui représente un risque important pour l'économie mondiale et un élément susceptible ‌d'alimenter une résurgence de l'inflation.

Les commentaires de la Fed, qui entame ce mardi une réunion de politique monétaire de deux jours, sur ces nouveaux risques seront particulièrement scrutés, même si elle devrait opter mercredi pour un statu quo sur ses taux directeurs.

Outre la Fed, la Banque centrale européenne (BCE), la Banque d'Angleterre (BoE), la Banque nationale Suisse (BNS), la Banque de Suède (Riksbank), la Banque du Japon (BoJ) et la Banque de ​Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) doivent rendre leurs décisions respectives sur les taux cette semaine, les premières depuis ‌le déclenchement de la guerre en Iran le 28 février.

"Étant donné que le conflit n'a que deux semaines, la politique (monétaire) sera sur pause et l'accent sera mis sur ⁠les prévisions économiques actualisées de la Fed et de la BCE", estime Jeremy Batstone-Carr, stratège européen chez Raymond James.

Lundi, le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Mathias Cormann, a jugé prématuré toute tentative de mesure de l'impact du conflit au Moyen-Orient sur la croissance mondiale, tout en notant un risque important de ralentissement du PIB mondial, dont la prévision pour 2026 est légèrement en dessous de 3%.

"Bien sûr, cela dépendra en grande partie de nombreux facteurs que nous ne maîtrisons pas (…) ⁠la durée du conflit et son évolution, mais on ‌peut convenir pour le moment qu'il existe un risque important de dégradation de l'économie mondiale", a-t-il dit lors d'une conférence à Bucarest.

A WALL STREET

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a mené lundi la ⁠hausse des principaux indices de Wall Street, tiré notamment par Meta, tandis que le conflit au Moyen-Orient continuait de limiter l'appétit pour le risque.

L'indice Dow Jones a gagné 0,83%, ou 387,94 points, à 46.946,41 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris ‌67,19 points, soit 1,01% à 6.699,38 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 268,82 points, soit 1,22% à 22.374,178 points.

Meta a gagné 2,32% après une information de Reuters selon laquelle la société prévoit de ⁠réduire ses effectifs d'au moins 20% pour compenser le coût de ses investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle (IA).

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a perdu 0,09% ⁠à 53.700,39 points. Le Topix, plus large, a pris 0,45% ‌à 3.627,07 points.

Les marchés asiatiques sont hésitants alors que Wall Street a mis fin lundi à quatre séances de baisse d'affilée grâce aux gains des valeurs liées à l'IA, même si l'indice reste inférieur de 3% à son niveau d'avant le début ​du conflit.

"Ce rebond ressemble davantage à un resserrement des positions qu'au début d'une nouvelle tendance directionnelle", résume Chris Weston, responsable de la recherche ‌chez Pepperstone Group. "Je reste réticent à acheter lors des replis à ce stade", a-t-il ajouté.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,90%.

Le Kospi sud-coréen avance de 1,82%, tandis que l'indice Hang Seng progresse de 0,32%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 0,40% ​et le CSI 300 reflue de 0,19%, dans une séance volatile, les investisseurs ayant acheté en début de session des actions du secteur financier avant de se recentrer sur les fondamentaux.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar australien recule mardi, de 0,25% à 0,7053 dollar, après que la banque centrale du pays, la Banque de Réserve d'Australie (RBA), a comme prévu relevé ses taux de 25 points de base à 4,10%, en raison de la nouvelle accélération de l'inflation.

Le dollar monte de 0,38% face à ⁠un panier de devises de référence, après une pause lundi qui a mis fin à une série de quatre séances de hausse. Les cambistes continuent d'analyser les développements de la guerre en Iran.

L'euro recule de 0,26%, à 1,1473 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3281 dollar (-0,26%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se tend, de 2,5 points de base, à 4,2453%, après une quasi-stabilité la veille. Le deux ans repart à la hausse, prenant un point, à 3,6904%, après un repli de trois points lundi.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte mardi, effaçant une partie des pertes de la séance précédente, en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement, le détroit d'Ormuz étant en grande partie fermé et les alliés des Etats-Unis rejetant les appels de Washington à envoyer des navires de guerre pour aider les pétroliers à traverser cette voie maritime vitale.

Le Brent progresse de 3,49% à 103,76 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 3,96% à 97,17 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA ​DU 17 MARS :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 10h00 Indice Zew du sentiment mars 39,0 58,3

économique

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)