Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec secteur technologique, Société Générale, TotalEnergies, Elior Group, STMicroelectronics, Springer Nature)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING PRTP.PA a annoncé lundi la création de Kering Jewelry, une entité dédiée à structurer et accélérer le développement de l'activité joaillerie du groupe et rassemblant les maisons Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin.

* BNP PARIBAS BNPP.PA a dévoilé mardi la trajectoire financière 2025-2030 de BNP Paribas Asset Management et dit anticiper 350 milliards d'euros de collecte nette cumulée d'ici 2030 pour sa nouvelle plateforme de gestion d'actifs, avec une croissance annuelle des actifs sous gestion qui devrait être supérieure à 5%.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA a annoncé mardi avoir signé un protocole d'accord avec Crédit Mutuel Arkéa en vue de lui céder son activité de délégation de Tenue de Compte-Conservation (TCC) dédiée au segment Banque de détail en France.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Nvidia NVDA.O a fait état lundi de nouvelles prévisions d'opportunité de revenus pour ses puces d'intelligence artificielle (IA) qui pourraient atteindre au moins 1.000 milliards de dollars d'ici 2027. Le groupe américain a exposé une stratégie visant être plus agressif sur le marché à croissance rapide de l'exécution de systèmes d'IA en temps réel.

* ADP ADP.PA a fait état lundi d'un trafic du groupe en hausse de 0,6% en février.

* SARTORIUS STEDIM BIOTECH STDM.PA a annoncé mardi cibler à partir de 2027 une croissance organique du chiffre d’affaires de 9 à 12% par an à taux de change constants.

* ELIOR GROUP ELIOR.PA a annoncé mardi avoir procédé à l'acquisition de l'eau minérale 808 qui sera distribuée prioritairement dans des établissements de prestige.

* TOTALENERGIES TTEF.PA annonce le démarrage de la production du gisement gazier de Quiluma, en Angola, dans lequel il détient une participation de 11,8%.

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA a annoncé mardi étendre son portefeuille de produits de conversion de puissance pour centres de données destinés à l'intelligence artificielle (IA) en 800 vdc avec de nouvelles architectures 12v et 6v en collaboration avec Nvidia.

* ELIS ELIS.PA a annoncé lundi avoir placé 600 millions d'euros d'obligations sous programme EMTN.

* FRAPORT FRAG.DE - Le groupe aéroportuaire allemand a annoncé mardi prévoir une hausse de son résultat d'exploitation courant en 2026, grâce à l'ouverture du nouveau terminal 3 à Francfort qui devrait soutenir une augmentation du trafic passagers.

* SPRINGER NATURE SPGG.DE devrait bondir de 9,6% à l'ouverture de la Bourse de Francfort après la publication par la maison d'édition allemande de ses résultats annuels, un trader soulignant qu'ils sont "solides", tandis que les perspectives pour l'exercice 2026 sont meilleures que prévu.

* ROCHE HOLDING ROG.S ROPC.S a annoncé lundi le lancement de Nvidia AI Factory pour accélérer le développement de nouvelles solutions thérapeutiques et de diagnostic.

* AKZO NOBEL AKZO.AS - Le groupe néerlandais de peintures et de revêtements a annoncé lundi avoir levé 1,1 milliard d'euros via une émission obligataire en deux tranches, composée d'une tranche de 600 millions d'euros sur cinq ans avec un coupon de 4,000% et d'une tranche de 500 millions d'euros sur dix ans avec un coupon de 4,625%, le règlement étant prévu pour le 25 mars 2026.

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(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)