Comptes bancaires inactifs : 164 millions d'euros restitués aux ayants droit en 2025

En moyenne, 943 euros ont restitués par demande.

La Caisse des dépôts, à Paris. ( AFP / LUIS ROBAYO )

La Caisse des dépôts (CDC) a restitué 164 millions d'euros en 2025 aux ayants droit de comptes en banque ou d'assurances vie inactifs, a indiqué lundi 16 mars l'institution publique à l' AFP .

Depuis 2017, il est possible de rechercher l'existence de comptes bancaires perdus de vue, livrets d'épargne d'enfance oublié ou d'assurance vie d'un proche décédé dont on ignore être le bénéficiaire sur le service en ligne Ciclade, géré par la Caisse des dépôts. Si de telles sommes existent, les particuliers, les ayants droit ou les notaires peuvent demander leur restitution, sans frais.

200.000 demandes de ce type ont été faites en 2025 , rapporte la Caisse des dépôts, organisme financier public par ailleurs en charge de la gestion de la majorité des fonds déposés sur les livrets d'épargne.

671 millions d'euros au total

En moyenne, c'était 943 euros qui étaient restitués par demande.

Lorsqu'un compte est inactif, les banques doivent régulièrement écrire au titulaire pour l'inviter à se manifester. Au bout d'un certain délai d'inactivité (généralement 10 ans), le compte est transféré à la Caisse des dépôts.

758.000 comptes et contrats ont été transférés à la CDC en 2025, pour un total de 671 millions d'euros.

Si 20 ans plus tard, ces sommes ne sont toujours pas réclamées, elles sont alors versées à l'État et aux collectivités d'outre-mer, qui ont reçu 89 millions d'euros en 2025 de ce fait.