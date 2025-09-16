Prudence en vue en Europe avant la Fed

Le reflet d'un tableau d'affichage numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi au premier jour de la réunion politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), principal rendez-vous de la semaine qui doit déboucher sur la première baisse de taux directeurs aux Etats-Unis depuis neuf mois.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,02% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,04%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,06%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu également en progression de 0,06% et le Stoxx 600 en hausse de 0,05%.

La Fed rendra mercredi sa décision à l'issue de deux jours de débats et le marché anticipe avec une quasi-certitude une baisse de 25 points de base des taux des fonds fédéraux, actuellement dans une fourchette de 4,25%-4,50%. Au regard des derniers chiffres de l'emploi et de l'inflation aux Etats-Unis, ainsi que des pressions de l'administration de Donald Trump, certains experts estiment qu'une réduction de 50 points est possible, tandis que d'autres se projettent sur la suite.

"On s'attend grandement à ce que la Fed baisse ses taux de 25 points de base. Cependant, des doutes subsistent quant au ton que Jerome Powell adoptera dans son discours à l'issue de la réunion et quant aux orientations qu'il fournira pour les décisions politiques futures", a déclaré Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

En Europe, où l'évolution des taux outre-Atlantique pourrait influer sur les décisions de la Banque d'Angleterre (BoE), qui se réunit jeudi, et d'autres banques centrales du Vieux continent, le marché analysera également des indicateurs du jour comme le taux de chômage et l'évolution des salaires en Grande-Bretagne, ainsi que l'indice Zew en Allemagne. Aux Etats-Unis, on attend les ventes au détail et la production industrielle pour le mois d'août.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, le S&P 500 et le Nasdaq touchant des records intrajournaliers.

L'indice Dow Jones a gagné 0,11%, ou 49,23 points, à 45.883,45 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 30,99 points, soit 0,47% à 6.615,28 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 207,65 points, soit 0,94% à 22.348,749 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, fermée lundi pour un week-end prolongé, l'indice Nikkei avance de 0,52% à 44.998,35 points, après avoir touché un record au-delà des 45.000 points dans le sillage des gains enregistrés par les valeurs technologiques à Wall Street. Le Topix, plus large, prend 0,46% à 3.175,12 points.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,7% après avoir grimpé en séance à un pic de plus de quatre ans.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 0,10% et le CSI 300 reflue de 0,36%, la prudence l'emportant avec les négociations entre Washington et Pékin sur les droits de douane, même si les deux pays sont parvenus à un accord-cadre sur TikTok. Un entretien entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping est prévu vendredi.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar recule de 0,10% face à un panier de devises de référence et a touché un creux de deux mois et demi contre l'euro et de plus de deux mois contre la livre sterling dans l'anticipation de la baisse des taux directeurs de la Fed.

L'euro avance de 0,15%, à 1,1778 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3618 dollar (+0,16%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,0355%, après un recul de 2,4 points de base la veille, alors que les marchés anticipent une baisse des taux de la Fed de 125 pb d'ici fin 2026.

"Ce qui est intéressant, c'est que nous avons déjà vu les cours évoluer de manière significative en prévision de la baisse (des taux), donc la question est de savoir si l'annonce sur les taux elle-même se transformera en une vente (...) ou non", commente Wasif Latif, directeur des investissements chez Sarmaya Partners.

La politisation de la Fed et les pressions de Donald Trump ne semblent pas pour le moment remettre en cause les anticipations sur les taux alors que le Sénat américain a confirmé lundi la nomination de Stephen Miran, conseiller économique du président, au conseil des gouverneurs de la Fed. L'appel de l'administration Trump pour limoger Lisa Cook, une gouverneure de la Fed, a en revanche été rejeté. Le locataire de la Maison blanche affirmait cependant encore dimanche que Jerome Powell, le président de la Fed, était incompétent et nuisait au marché immobilier.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est encore en hausse mardi dans un contexte de craintes d'une perturbation de l'approvisionnement en provenance de la Russie après les attaques de drones ukrainiens sur les infrastructures énergétiques russes.

Le Brent progresse de 0,13% à 67,53 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,16% à 63,4 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)