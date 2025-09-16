La France insoumise refuse l'invitation de Matignon qui consulte la gauche mercredi

Présidente du groupe parlementaire La France Insoumise - Nouveau Front Populaire, Mathilde Panot assiste à une grève sur le site de production de l'entreprise pharmaceutique française Sanofi à Maisons-Alfort, en périphérie de Paris, le 10 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

La France insoumise a refusé l'invitation du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, qui reçoit mercredi à Matignon les responsables de gauche dans le cadre de ses consultations en vue de préparer le budget 2026, a indiqué mardi la cheffe des députés LFI Mathilde Panot.

Mme Panot a indiqué avoir reçu un coup de téléphone lundi soir de Matignon pour inviter LFI mercredi matin, et précisé que son groupe ne s'y rendrait pas, comme cela avait déjà été le cas lorsque François Bayrou avait voulu les consulter.

"Les Insoumis n'ont absolument rien à négocier avec les macronistes (...) qui n'ont aucune légitimité pour continuer une politique dont personne ne veut", a déclaré la présidente des députés Insoumis en conférence de presse.

Elle a fustigé un coup de fil "tardif, vers 21H00", déplorant un "sens du timing (...) extrêmement méprisant".

Depuis sa nomination le 9 septembre, Sébastien Lecornu a commencé ses consultations avec d'abord les partis de son "socle commun" (bloc central et LR), puis les syndicats et organisations patronales.

Mardi après-midi, il reçoit des représentants de la galaxie centriste: le groupe parlementaire Liot (Libertés, indépendants et outre-mer et territoires) à 16H00, le Parti radical à 17H15, le Parti radical de gauche (PRG) à 18H15 et le parti Utiles (proche de Liot) à 19H30.

Mercredi, les responsables du Parti socialiste, des Écologistes et du Parti communiste seront reçus dans la matinée. Le RN de Marine Le Pen et Jordan Bardella sera également reçu le même jour, de même que Place publique, la formation social-démocrate de Raphaël Glucksmann, a fait savoir Matignon sans préciser les horaires de ces entretiens.

Viendra enfin jeudi le tour d'Eric Ciotti et son Union des droites pour la République (UDR).