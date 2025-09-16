 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 886,87
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ferrari gagne plus de 2%, profitant d'une initiation à l'achat de Berenberg
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 12:22

L'action Ferrari s'inscrit en vive hausse mardi à la Bourse de Milan, soutenue par une note de Berenberg dans laquelle le broker initie la couverture du constructeur automobile italien avec une recommandation à l'achat.

Vers 12h00, le titre Ferrari gagne autour de 2,6% pendant qu'au même instant l'indice FTSE MIB recule de 0,4%. Sa capitalisation boursière s'élève désormais à près de 81 milliards d'euros.

Dans une note intitulée 'Fast and luxurious', l'analyste dit considérer le dossier comme un bon investissement à long terme grâce à la forte marque du groupe (prestige, histoire en Formule 1, image d'exclusivité et de luxe), à sa capacité à fixer des prix élevés et à garder une forte rentabilité ainsi qu'à sa stratégie de rareté consistant à produire 'moins que la demande', ce qui entretient la désirabilité de ses véhicules.

Même si le nombre de voitures vendues ne devrait croître que modestement à l'avenir, l'intermédiaire financier estime que Ferrari est en mesure de continuer à générer de bons résultats en augmentant ses prix et en vendant des modèles plus rentables.

Berenberg estime ainsi que les bénéfices et les marges de Ferrari seront meilleurs que ce que prévoit actuellement le marché, tout en soulignant que les annonces prévues en octobre (journée investisseurs et nouveaux modèles) pourraient également constituer des catalyseurs positifs pour l'action.

Le professionnel initie ainsi un suivi à l'achat avec un objectif de cours de 484 euros.

Valeurs associées

FERRARI
418,100 EUR MIL +2,80%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.09.2025 12:45 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Chipotle Mexican Grill et Dave & Buster's Entertainment, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse ... Lire la suite

  • Une photo prise depuis la frontière israélienne avec la bande de Gaza montre de la fumée s'élèvant sur le site de bombardements israéliens sur le territoire palestinien dévasté et assiégé, le 16 septembre 2025 ( AFP / Menahem KAHANA )
    Israël lance son offensive terrestre majeure à Gaza-ville
    information fournie par AFP 16.09.2025 12:40 

    L'armée israélienne a annoncé le lancement mardi avant l'aube de son offensive terrestre majeure à Gaza-ville, après le soutien "indéfectible" affiché par l'allié américain pour éliminer le mouvement islamiste palestinien Hamas. A Genève, une commission d'enquête ... Lire la suite

  • Un véhicule blindé de transport de troupes manœuvre le long du côté israélien de la frontière, tandis que la destruction à Gaza est visible
    "Gaza brûle", dit Israël alors qu'une opération terrestre majeure a débuté
    information fournie par Reuters 16.09.2025 12:39 

    Israël a dit mardi avoir lancé une offensive terrestre de grande ampleur en direction du centre-ville de Gaza, le ministre de la Défense Israël Katz se targuant que "Gaza brûle" après des bombardements aériens nocturnes d'une rare intensité dans l'enclave palestinienne. ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles.
    La CE va adopter mercredi de nouvelles sanctions contre Israël
    information fournie par Reuters 16.09.2025 12:38 

    Les commissaires européens devraient approuver mercredi un nouveau train de sanctions contre Israël en réponse à sa campagne militaire dans la bande de Gaza, a déclaré mardi une porte-parole de la Commission. "Demain, les commissaires adopteront un paquet de mesures ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank