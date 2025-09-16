Ferrari gagne plus de 2%, profitant d'une initiation à l'achat de Berenberg
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 12:22
Vers 12h00, le titre Ferrari gagne autour de 2,6% pendant qu'au même instant l'indice FTSE MIB recule de 0,4%. Sa capitalisation boursière s'élève désormais à près de 81 milliards d'euros.
Dans une note intitulée 'Fast and luxurious', l'analyste dit considérer le dossier comme un bon investissement à long terme grâce à la forte marque du groupe (prestige, histoire en Formule 1, image d'exclusivité et de luxe), à sa capacité à fixer des prix élevés et à garder une forte rentabilité ainsi qu'à sa stratégie de rareté consistant à produire 'moins que la demande', ce qui entretient la désirabilité de ses véhicules.
Même si le nombre de voitures vendues ne devrait croître que modestement à l'avenir, l'intermédiaire financier estime que Ferrari est en mesure de continuer à générer de bons résultats en augmentant ses prix et en vendant des modèles plus rentables.
Berenberg estime ainsi que les bénéfices et les marges de Ferrari seront meilleurs que ce que prévoit actuellement le marché, tout en soulignant que les annonces prévues en octobre (journée investisseurs et nouveaux modèles) pourraient également constituer des catalyseurs positifs pour l'action.
Le professionnel initie ainsi un suivi à l'achat avec un objectif de cours de 484 euros.
