Transition écologique : "Urgent" d'agir pour combler "les retards" et faire face à l'augmentation des coûts à prévoir, alerte la Cour des comptes

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Selon les dernières estimations, "les besoins annuels estimés pour couvrir tous les volets de la transition écologique représentent le double des financements actuellement mobilisés, acteurs privés et publics confondus", selon la Cour des comptes ce mardi 16 septembre.

Les Sages de la rue Cambon tirent la sonnette d'alarme. Dans son premier rapport annuel sur la transition écologique ce mardi 16 septembre, la Cour des comptes alerte sur les résultats "insuffisants" de la France pour affronter la transition écologique. Le gouvernement doit agir de manière "urgente" pour combler "les retards" et faire face à l'augmentation des coûts à prévoir, ajoute-t-on.

La Cour met en avant une situation environnementale "dégradée" qui nécessite une "action urgente" des pouvoirs publics face à l'accélération du réchauffement climatique, à l'effondrement de la biodiversité et aux pollutions. Les Sages de la rue Cambo préconisent notamment de fixer des objectifs sectoriels de réduction de l'empreinte carbone au sein de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et de renforcer le rôle du Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), qui est aujourd'hui "fragilisé".

Par ailleurs, "il apparaît indispensable de mieux articuler les programmations climatiques et des finances publiques", notamment en renforçant la Stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique (Spafte), présentée pour la première fois à l'automne 2024. La Cour des comptes recommande que cette Stratégie soit transmise au Parlement "au printemps de chaque année, en amont de la procédure budgétaire".

Associer le secteur privé

Les politiques publiques déjà engagées en matière de transition écologique "produisent des résultats positifs, mais encore fragiles et parfois insuffisants", notent les magistrats. Ils donnent l'exemple de la baisse du rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre : les données 2024 indiquent que les efforts français "ne sont désormais plus suffisants pour remplir les objectifs climatiques" du pays, soit 55% de réduction d'ici à 2030 et la neutralité carbone d'ici à 2050.

Par ailleurs, la Cour des comptes souligne que "le coût de la transition" écologique" est "bien inférieur à celui de l'inaction". Mais il "va croitre avec le retard pris dans la conduite des transformations". Citant un récent rapport en juin de la Banque de France, la Cour rappelle qu'un statu quo des politiques menées face au dérèglement climatique conduira à une perte de 11,4% de PIB pour la France d'ici à 2050. Selon les dernières estimations, "les besoins annuels estimés pour couvrir tous les volets de la transition écologique représentent le double des financements actuellement mobilisés, acteurs privés et publics confondus", indique la Cour. Pour satisfaire ces besoins, elle recommande d'associer le secteur privé.