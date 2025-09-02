Prudence en vue en Europe avant l'inflation

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi avant la publication des chiffres de l'inflation en zone euro tandis que le reste de la semaine sera marqué par une série d'indicateurs macroéconomiques en Europe et aux Etats-Unis, dont le rapport sur le marché du travail américain.

Le regain de prudence s'observe déjà avec une once d'or qui a atteint mardi un niveau record, tandis que le dollar reste proche d'un creux de cinq semaines.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,04% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,18%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait perdre 0,02%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,09% et le Stoxx 600 en baisse de 0,05%.

Les investisseurs prendront connaissance à 09h00 GMT des données préliminaires sur les prix à la consommation (CPI) pour le mois d'août en zone euro alors que le marché cherche à déterminer si la Banque centrale européenne (BCE) en a fini avec son cycle actuel de baisse des taux ou si une ultime réduction est encore possible d'ici la fin de l'année. Le consensus Reuters table sur une inflation stable à 2,0% en rythme annuel.

Outre l'inflation en zone euro, l'indice ISM de l'activité manufacturière aux Etats-Unis sera surveillé dans l'après-midi avant le rapport mensuel officiel sur l'emploi américain prévu vendredi. Des statistiques en Europe sur les ventes au détail, le produit intérieur brut (PIB) et les PMI sont également attendues cette semaine.

A WALL STREET

La Bourse de New York reprend ce mardi ses cotations après un week-end prolongé pour cause de "Labour Day". Elle avait terminé en baisse vendredi, plombée par les mauvaises performances de Dell, Nvidia et d'autres valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

EN ASIE

Après deux séances consécutives de repli, l'indice Nikkei, à la Bourse de Tokyo, a gagné 0,29% à 42.310,49 points, grâce notamment aux résultats de Takashimaya et J.Front Retailing. Le Topix, plus large, a pris 0,61% à 3.081,88 points.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,20%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 0,68% et le CSI 300 reflue de 0,99%, les indices étant plombés principalement par le compartiment technologique sur des prises de bénéfice après une forte hausse des valeurs liées à l'intelligence artificielle. L'indice centré sur les nouvelles technologies a bondi de 40% depuis le début de l'année.

CHANGES

Le dollar grappille 0,08% face à un panier de devises de référence, après avoir touché lundi son plus bas niveau depuis le 28 juillet à la suite de cinq séances consécutives dans le rouge, les investisseurs recherchant des valeurs refuge alternatives comme l'or.

L'euro recule de 0,11%, à 1,1696 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3528 dollar (-0,10%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte de 2,4 points de base, à 4,2497%, après une hausse d'environ 1,5 point vendredi alors que le président américain Donald Trump semble vouloir remettre en cause l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a estimé lundi que ce serait "un danger très sérieux" pour l'économie américaine et mondiale, tandis que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que la Fed était et devait être indépendante, tout en soulignant qu'elle avait "commis beaucoup d'erreurs".

Une cour d'appel américaine a par ailleurs jugé vendredi que la plupart des droits de douane imposés par Donald Trump étaient illégaux, tout en les laissant en vigueur jusqu'à la mi-octobre pour permettre un éventuel recours, ce qui ouvre une nouvelle période d'incertitude.

En zone euro, les rendements des obligations à long terme restent orientés à la hausse mardi sur fond d'inquiétude des niveaux de la dette publique. Le rendement à 30 ans de l'Allemagne, qui a touché lundi son plus haut niveau depuis août 2011, à 3,378%, avance encore de deux points de base, mardi, tandis que le dix ans prend 2,2 points, à 2,7674%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT à dix ans est proche des 80 points de base alors que Marine Le Pen et Jordan Bardella du Rassemblement national (RN) seront reçus à Matignon ce mardi dans le cadre des consultations du Premier ministre avec les chefs de partis. Les dirigeants de Place Publique, MoDem, Les Républicains, Renaissance et Horizons seront également reçus dans la journée, tandis que ceux de l'UDR et de LIOT sont attendus mercredi et ceux du PS et de l'UDI jeudi.

François Bayrou a décidé d'engager le 8 septembre la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale sur la question de la lutte contre l'endettement du pays.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse mardi, la poursuite de l'offensive russe en Ukraine malgré les tentatives diplomatiques de trouver une issue au conflit alimentant les inquiétudes sur l'approvisionnement en brut.

Le Brent progresse de 0,40% à 68,42 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,41% à 64,91 dollars.

MÉTAUX

L'or a atteint mardi un niveau record, à 3.503,32 dollars l'once, profitant de la faiblesse du dollar et des perspectives sur les taux d'intérêt aux Etats-Unis. Les marchés tablent avec une probabilité de 89% sur une réduction de 25 points de base des coûts d'emprunt de la Fed et une baisse de 50 points n'est pas exclue.

L'or, actif sans rendement, se comporte généralement bien dans un environnement de taux d'intérêt bas.

Parmi les autres métaux, l'argent spot gagne 0,10% à 40,71 dollars l'once après avoir touché un pic depuis septembre 2011, tandis que le platine prend 1% à 1.415,70 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 SEPTEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Solde budgétaire juillet n.d €-100,40 mds

EZ 09h00 Inflation sur un an août +2,0% +2,0%

USA 14h00 ISM manufacturier août 49,0 48,0

(Rédigé par Claude Chendjou)