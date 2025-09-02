 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street ouvre en berne, plombée par le retour des incertitudes commerciales
02/09/2025

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en net recul mardi, s'inquiétant de l'instabilité de la politique douanière américaine après un jugement sur les droits de douane, des craintes minant également les obligations d'Etat.

Au lendemain d'un jour férié à Wall Stret, le Dow Jones perdait dans les premiers échanges 0,98%, l'indice Nasdaq 1,72% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 1,30%.

