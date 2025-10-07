Prudence en vue en Europe après les secousses politiques en France

La bourse Euronext

par Claude Chendjou

La prudence devrait dominer mardi sur les principales Bourses européennes pour une deuxième séance consécutive après les secousses politiques en France qui ont fait monter les rendements obligataires à long terme dans le bloc et peser sur l'euro, malgré la bonne tenue du compartiment technologique à Wall Street.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,06% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,14%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,07%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,02%, tandis que le Stoxx 600 devrait grappiller 0,05%.

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, qui a démissionné lundi matin, a été chargé par Emmanuel Macron de mener d'"ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays" sous 48 heures, a fait savoir dans la soirée l'Elysée.

Lundi le rendement du Bund allemand à dix ans, considéré comme la référence en zone euro, est monté à 2,73%, tandis que l'écart avec l'OAT française de même échéance s'est élargi à 87,96 points de base, le niveau le plus élevé depuis le 13 janvier, signe de la défiance des investisseurs.

"L'écart du rendement franco-allemand est susceptible de se creuser davantage même si le président Emmanuel Macron nomme un nouveau Premier ministre, qui serait toujours confronté au même blocage politique qu'a connu Lecornu", souligne Massimiliano Maxia, stratège taux chez Allianz Global Investors.

Le rendement de l'OAT à 30 ans a touché lundi un sommet à 3,301%, tandis que l'euro est tombé à 1,1649 dollar, son niveau le plus bas depuis septembre.

"Le plus grand risque réside dans la démission du président Macron, mais cela ne semble pas être un scénario à haut risque", explique Sarah Ying, stratège changes chez CIBC Capital Markets.

Au-delà du risque d'instabilité en France, deuxième puissance de la zone euro, les investisseurs pourraient également garder un oeil sur la situation outre-Atlantique où le "shutdown" se poursuit dans l'administration faute d'accord entre républicains et démocrates sur le budget.

La journée de mardi marque également le deuxième anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël alors que l'Etat hébreu a mené la veille de nouvelles frappes sur la bande de Gaza malgré l'appel de Donald Trump à l'arrêt immédiat des bombardements israéliens sur l'enclave côtière.

Autre risque géopolitique: les forces ukrainiennes ont intensifié leurs attaques de longue portée contre des cibles stratégiques russes alors que les efforts diplomatiques visant à mettre fin à cette guerre qui dure depuis plus de trois ans et demi sont au point mort. Donald Trump a déclaré lundi qu'il avait "en quelque sorte" pris une décision concernant la fourniture de missiles Tomahawk à l'Ukraine, sans plus de précisions.

Tous ces événements offrent une faible visibilité à l'horizon aux investisseurs sur le plan macroéconomique, ce qui explique la faiblesse des gains récents, malgré les records enregistrés à Wall Street sur la foi des accords signés dans l'intelligence artificielle, dont le dernier en date est celui d'AMD et d'OpenAI, alors que la saison des résultats d'entreprises se profile.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi alors que les investisseurs ont concentré leur attention sur les valeurs de l'intelligence artificielle (IA), avec en toile de fond un sixième jour de "shutdown".

Le Nasdaq et le S&P 500 ont atteint des records en clôture, tandis que le Dow Jones a légèrement baissé.

L'indice Dow Jones a cédé 0,14%, ou 63,31 points, à 46.694,97 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 24,49 points, soit 0,36%, à 6.740,28 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 161,16 points, soit 0,71%, à 22.941,667 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 0,56% à 48.215,82 points, soutenu par le secteur des semi-conducteurs qui lui a permis de toucher un record. Le Topix, plus large, prend 0,26% à 3.234,92 points.

Le marché japonais profite également de l'élection ce week-end de la nationaliste Sanae Takaichi à la tête du Parti libéral démocrate (PLD) Sanae Takaichi, ce qui lui ouvre la voie pour devenir Première ministre, alors qu'elle prône une politique économique expansionniste.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) est désormais stable après avoir oscillé entre gains et pertes.

Les marchés chinois sont encore fermés pour une deuxième journée fériée après celle de lundi.

CHANGES

Le dollar prend 0,12% face à un panier de devises de référence.

L'euro recule encore, de 0,15%, à 1,1691 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3461 dollar (-0,16%).

Le ministre japonais des Finances, Katsunobu Kato, a mis en garde mardi contre la volatilité du marché des changes face à l'affaiblissement du yen, qui a touché 150,62 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis le 1er août, et 176,35 pour un euro, son creux historique.

Le yen est sous pression depuis que le parti au pouvoir au Japon a élu la conservatrice Sanae Takaichi à sa tête. Celle-ci est une fervente partisane de la stratégie des "Abenomics" du nom de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, visant à stimuler l'économie par des dépenses agressives et une politique monétaire accommodante.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,152%, après une hausse de près de cinq points la veille au sixième jour de l'arrêt partiel de l'administration fédérale américaine.

Les rendements des obligations d'Etat japonaises ont reculé mardi après avoir atteint des sommets après une adjudication sans heurts à 30 ans, malgré les craintes persistantes autour de la future politique de la prochaine Première ministre japonaise. Le rendement des JGB à 30 ans a touché un pic à 3,345%, en hausse de six points de base (pb), avant de revenir à 3,25%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte encore mardi après la décision de l'Opep+ de relever sa production à un niveau moindre qu'attendu en novembre, ce qui a atténué la perspective d'une offre excédentaire croissante.

Le Brent progresse de 0,12% à 65,55 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,11% à 61,76 dollars.

OR

L'or a atteint un niveau record mardi, à 3.977,19 dollars l'once, dans un contexte de repli vers les actifs refuge et de paris sur une baisse des taux de la Fed alors que le shutdown se poursuit aux Etats-Unis.

Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin