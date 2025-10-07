 Aller au contenu principal
Retailleau ne ferme pas la porte à un retour au gouvernement
information fournie par AFP 07/10/2025 à 10:45

Le patron des Républicains et ministre de l'Intérieur sortant Bruno Retailleau sur le plateau du 13 Heures de TF1, le 6 octobre 2025 à Boulogne-Billancourt, près de Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Le patron des Républicains Bruno Retailleau a affirmé mardi qu'il ne fermait pas la porte à un retour de son parti dans le gouvernement, à condition qu'il s'agisse d'une "cohabitation" avec la macronie et que LR "ne se dilue pas" dans le camp présidentiel.

Les Républicains sont prêts "à gouverner à une condition: c'est que ce soit un gouvernement que j'appellerai de cohabitation" avec la macronie, a affirmé Bruno Retailleau, invité de Europe 1-CNews.

La nomination, il y a un an, du LR Michel Barnier à Matignon est déjà "une forme de cohabitation", a-t-il dit, sans préciser s'il revendiquait le poste de Premier ministre pour son parti.

A l'inverse, il a qualifié l'équipe gouvernementale, présentée dimanche par Sébastien Lecornu et qu'il a fait voler en éclats en menaçant de démissionner, comme le reflet "d'une hyper-présidence" d'Emmanuel Macron.

Bruno Retailleau a rejeté l'accusation de vouloir rester à tout pris au gouvernement pour conserver un poste.

"Allez-y, citez-moi le nombre de personnalités qui depuis 1958 (date de la fondation de la Ve République), nommées ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ont refusé?", s'est-il emporté.

Il a attribué sa décision de claquer la porte au fait que Sébastien Lecornu ait "caché" la nomination de Bruno Le Maire à la Défense, l'ancien ministre de l'Economie étant accusé par LR d'avoir provoqué un endettement massif de la France.

"On nous a traités, nous, partenaires de ce fameux socle commun, comme on disait à l'époque, comme si on était prêt à avaler toutes les couleuvres", a-t-il déploré.

