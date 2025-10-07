France: le déficit commercial se réduit en août à 5,8 milliards d'euros (douanes)

Le déficit commercial de la France s'est réduit en août pour le troisième mois de suite, à 5,8 milliards d'euros, à la faveur d'une hausse des exportations et d'une stabilité des importations, ont indiqué les douanes mardi.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les exportations se sont établies à 51,8 milliards d'euros, en progression de 300 millions d'euros, et les importations ont été stables à 57,6 milliards d'euros, ont précisé les douanes.

Le solde énergétique de la France s'est quant à lui amélioré de 200 millions d'euros, grâce à une baisse des importations et d'une hausse des exportations, pour s'établir en déficit de 3,5 milliards d'euros.

Le solde des produits manufacturés est pour sa part stable, en déficit de 4,2 milliards d'euros, tandis que le solde des produits agricoles est à l'équilibre pour le quatrième mois consécutif, affirment les douanes.

Sur douze mois, le solde commercial est en déficit de 78,5 milliards d'euros, mais s'est amélioré de 1,7 milliard d'euros par rapport au mois précédent.

Les douanes ont aussi observé une baisse du nombre d'exportateurs vers les Etats-Unis au deuxième trimestre, après une progression au premier trimestre, attribuant cette évolution à la guerre commerciale, à l'occasion de laquelle les exportateurs ont écoulé des marchandises aux Etats-Unis avant la mise en place définitive de droits de douanes par l'administration américaine.