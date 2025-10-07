 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Appel des viols de Mazan: face-à-face très attendu entre l'accusé et Dominique Pelicot
information fournie par AFP 07/10/2025 à 09:57

Gisèle Pelicot arrive au procès en appel des viols de Mazan au palais de justice de Nîmes, le 7 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Christophe Simon )

Gisèle Pelicot arrive au procès en appel des viols de Mazan au palais de justice de Nîmes, le 7 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Christophe Simon )

Husamettin Dogan a-t-il été manipulé par Dominique Pelicot? Le procès en appel des viols de Mazan se poursuit mardi avec le face-à-face très attendu de l'accusé avec le "chef d'orchestre" de ce dossier, qui sera entendu ici comme témoin uniquement.

Deux versions a priori opposées vont se confronter dans l'après-midi devant la cour d'assise d'appel du Gard, à Nîmes.

D'un côté, l'accusé, seul des 51 hommes jugés en première instance à avoir fait appel de sa condamnation à neuf ans de prison, qui ne cesse de répéter qu'il a été "piégé" par le "manipulateur" Dominique Pelicot. De l'autre, l'ex-mari de Gisèle Pélicot qui maintient que "tous savaient", y compris donc M. Dogan, qu'ils venaient pour violer sa compagne préalablement sédatée.

"La confrontation des deux hommes sera sans surprise et Dominique Pelicot restera sur son positionnement selon lequel il n'a pas manipulé Husamettin Dogan, qui est venu en connaissance de cause", a assuré lundi à l'AFP son avocate, Béatrice Zavarro.

Il y a un an, M. Pelicot, 72 ans aujourd'hui, avait d'emblée affirmé devant la cour criminelle de Vaucluse: "Je suis un violeur et tous les hommes dans cette salle sont des violeurs". Cette fois, il sera entendu comme simple témoin puisque lui n'a pas fait appel de sa peine de 20 ans de prison.

Cette "étiquette de violeur", Husamettin Dogan la trouve bien trop lourde à porter.

L'accusé Husamettin Dogan dans la salle d'audience du procès en appel des viols de Mazan au palais de justice de Nîmes, le 6 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

L'accusé Husamettin Dogan dans la salle d'audience du procès en appel des viols de Mazan au palais de justice de Nîmes, le 6 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

"Je suis là car je n'ai jamais voulu violer cette dame, que je respecte", a-t-il déclaré lundi à l'ouverture de son nouveau procès, appuyé sur une canne et se déplaçant difficilement à cause d'une polyarthrite qui s'est déclarée, selon lui, lors des 16 mois de détention provisoire effectué après son interpellation en 2021.

L'accusé, qui assure avoir cru participer au jeu consenti d'un couple libertin, affirme n'avoir "jamais su qu'elle était droguée", que son mari ne lui a "jamais dit ça", alors que ses déclarations sur ce point ont fluctué pendant ses interrogatoires devant les enquêteurs et le juge d'instruction.

- "Monsieur-tout-le-monde" -

Entre 2011 et 2020, Dominique Pelicot a régulièrement drogué aux anxiolytiques Gisèle Pelicot avant de la violer et la faire violer par des dizaines d'inconnus recrutés sur internet. Le tout en filmant et archivant méticuleusement les actes commis sur celle-ci dans leur maison à Mazan (Vaucluse).

Gisèle Pelicot (g) assise à côté de son fils Florian Pelicot lors du procès en appel des viols de Mazan au palais de justice de Nîmes, le 7 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

Gisèle Pelicot (g) assise à côté de son fils Florian Pelicot lors du procès en appel des viols de Mazan au palais de justice de Nîmes, le 7 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

Une partie de ces preuves matérielles, quasi-inédites dans de tels procès pour viol, seront projetées en milieu d'après-midi, après l'audition des deux protagonistes.

Comme à Avignon, Gisèle Pelicot n'a pas réclamé de huis clos et a accepté que les vidéos soient diffusées, demandant seulement à ce que son fils Florian ait le temps de quitter la salle avant.

Dans l'une d'elles impliquant M. Dogan, tournée le 28 juin 2019, Mme Pelicot semble bouger, l'accusé se retire alors promptement, avant de reprendre rapidement ses actes. Cela laisse penser qu'il cherchait à éviter qu'elle se réveille, une attitude opposée au scénario auquel il affirme avoir adhéré, qui supposerait plutôt de "réveiller" par des jeux sexuels une femme faisant semblant de dormir.

La journée de mardi se terminera par l'audition de trois témoins cités par Gisèle Pelicot: "aussi bien de son entourage de l'époque, pour parler du couple qu'ils formaient, et finalement un peu de ce côté +Monsieur-tout-le-monde+, que personne, y compris les amis proches, ne pouvait imaginer" capable de tels faits, a expliqué à l'AFP l'un de ses avocats, Antoine Camus.

Seront également entendus "des amis actuels de sa nouvelle vie, qui témoigneront de l'ampleur de la destruction et du champ de ruines que ça a été".

Les grandes lignes du dossier auront été préalablement rappelées dans la matinée, avec les auditions du commissaire divisionnaire Jérémie Bosse Platière, directeur d'enquête lorsqu'il qu'il était à la PJ d'Avignon, mais aussi plusieurs experts en toxicologie, gynécologie ou encore en psychologie.

Arrivée et repartie lundi sous les applaudissements du public, Gisèle Pelicot s'exprimera pour sa part mercredi matin. Le verdict est attendu mercredi soir, ou au plus tard jeudi.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris toujours dans le rouge après la démission de Lecornu
    information fournie par AFP 07.10.2025 10:41 

    La Bourse de Paris évolue en baisse au lendemain de la démission surprise du Premier ministre français Sébastien Lecornu, poussant les investisseurs à la prudence face à un nouvel épisode d'instabilité politique dans le pays. Vers 10H00 heure de Paris, l'indice ... Lire la suite

  • Henkel AG & Co. KGaA : A proximité d'une zone de soutien (MD75S)
    Henkel AG & Co. KGaA : A proximité d'une zone de soutien (MD75S)
    information fournie par Zonebourse 07.10.2025 10:26 

    (Zonebourse.com) Le titre Henkel AG & Co. KGaA suit une dynamique baissière sur le court terme sous la résistance des 71.9 EUR. Néanmoins la pression vendeuse donne des premiers signes d'essoufflement suggérant ainsi l'amorce d'une reprise technique. Le timing ... Lire la suite

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Atos : Invest Securities réinitie un suivi à neutre
    information fournie par Zonebourse 07.10.2025 10:15 

    Invest Securities réinitie ce jour un suivi sur le titre Atos à 'neutre' avec un objectif de cours de 60 euros, estimant que 'la très forte hausse depuis 3 mois (+86%) limite le potentiel de revalorisation'. 'A l'instar du marché, nous accueillons positivement ... Lire la suite

  • Affaires courantes, cabinet, avantages... Trois questions sur le gouvernement démissionnaire
    Affaires courantes, cabinet, avantages... Trois questions sur le gouvernement démissionnaire
    information fournie par France 24 07.10.2025 10:11 

    Après la chute de l'éphémère gouvernement Lecornu, qui va gérer les affaires courantes ? Comment les ministres démissionnaires vont-ils être épaulés ? Et vont-ils toucher des avantages dévolus à leur fonction ? Trois questions dans Info Intox pour y voir plus clair, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank