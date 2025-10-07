 Aller au contenu principal
L'Europe sur de faibles variations avec la crise en France
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 09:37

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations mardi au lendemain d'une séance marquée par des turbulences, notamment en France où le Premier ministre a démissionné.

La tendance en Bourse reste prudente avec un record de l'or, un recul de l'euro et une légère hausse du rendement des obligations d'Etat.

À Paris, le CAC 40 récupère à peine une partie du terrain perdu lundi, prenant 0,01% à 7.972 points vers 07h20 GMT, après une baisse de 1,36% la veille. À Londres, le FTSE 100 grignote 0,09% et à Francfort, le Dax grappille 0,01%.

L'indice EuroStoxx 50 reflue de 0,04%, le FTSEurofirst 300 de 0,07% et le Stoxx 600 de 0,03%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,20% pour le Dow Jones, de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,15% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance record pour ces deux derniers indices, portés par l'accord pluriannuel entre AMD et OpenAI.

La persistance du "shutdown" aux Etats-Unis et le risque géopolitique avec le deuxième anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël et l'intensification de la guerre entre l'Ukraine et la Russie freinent l'appétit des investisseurs, ce qui explique la faiblesse des variations, malgré l'enthousiasme sur l'IA.

En France, le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a été chargé lundi par le président Emmanuel Macron de mener d'"ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays" sous 48 heures.

Mardi, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, président du parti de centre-droit Horizons, a appelé à l'organisation d'une élection présidentielle anticipée, tandis que le Rassemblement national (RN) continue de réclamer une dissolution de l'Assemblée nationale et le Parti socialiste (PS) la nomination d'un Premier ministre de gauche.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT française à dix ans s'établit à 86 points de base après avoir touché lundi près de 88 points, le niveau le plus élevé depuis le 13 janvier, signe de la défiance des investisseurs.

L'euro, tombé lundi en séance à 1,1649 dollar, son niveau le plus bas depuis septembre, perd 0,22% mardi, à 1,1682.

En Bourse, le compartiment bancaire européen recule de 0,36% avec Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas qui sont encore dans le rouge après la déroute de lundi.

Valneva chute de 8% après avoir abaissé son objectif de chiffre d'affaires pour cette année.

Shell, qui a relevé ses prévisions de production de pour le troisième trimestre, gagne près de 2%.

Le spécialiste danois des éoliennes offshore Orsted cède près de 1% avoir levé 59,56 milliards de couronnes danoises (7,99 milliards d'euros) pour renforcer ses finances.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
65,42 USD Ice Europ -0,15%
Pétrole WTI
61,61 USD Ice Europ -0,13%
