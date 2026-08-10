Prudence attendue à l'ouverture de Wall Street

A New York, selon les futures sur indices, les marchés d'actions devraient débuter la semaine proche de leur point d'équilibre. Le Dow Jones est attendu en léger repli de 0,15%, tout comme le S&P 500 et le Nasdaq 100 qui devraient légèrement reculer de 0,08% et 0,14%.

Vendredi soir, les indices américains ont terminé la séance dans le vert, portés par le rapport mensuel sur l'emploi qui a été décevant, ce qui a toutefois réduit le risque d'un resserrement monétaire en septembre. Le Dow Jones a progressé de 0,28%, le S&P 500 s'est apprécié de 0,62%, alors que le Nasdaq 100 s'est offert un gain de 1,19%.

Un oeil sur les statistiques...

Pour rappel, à la veille du week-end, le Département du Travail des Etats-Unis a révélé la destruction de 23 000 postes en juillet dans le secteur privé, alors que le consensus tablait sur 85 000 créations. Pour ne rien arranger, les données du mois de juin ont été révisées à la baisse de 57 000 créations à seulement 23 000.

Cette statistique a tempéré les ardeurs investisseurs au niveau d'un tour de vis monétaire dès le mois prochain. Selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité d'une hausse des taux est passée de 67,2% la semaine dernière, à 43,9% ce matin.

Aujourd'hui, la séance sera dénuée d'indicateurs macro-économiques importants. Les intervenants garderont un oeil mardi sur les ventes de logements existants de juillet (16h), mais surtout sur les chiffres de l'inflation de juillet programmés mercredi à 14h30.

... l'autre sur le Moyen-Orient

Hier, chez Axios, Donald Trump a laissé entendre qu'il était prêt à laisser la pression économique s'accentuer sur l'Iran, plutôt que de lancer de nouvelles frappes militaires. Toujours sur ce média, le président des Etats-Unis a indiqué "nous ne négocions avec eux qu'à moitié. Nous observons simplement l'Iran, avec son énorme inflation et le fait qu'il n'y a plus d'argent".

De son côté, l'Iran a renouvelé dimanche une longue liste d'exigences qui précèdent une potentielle réouverture du détroit d'Ormuz.

Du côté des matières premières, les cours de l'or noir sont en hausse. Le WTI à New York grimpe de 1,06%, à 79,57 dollars, et le Brent de la mer du Nord avance de 0,84%, à 85,03 dollars.

Sur le marché des devises, le dollar est en très légère hausse face à la monnaie unique ( 0,07%) et se négocie contre 0,8660 euro.

Dans l'actualité des valeurs

Archer Aviation a signé des accords définitifs auprès de Boeing afin d'acquérir trois filiales (Wisk Azero, SkyGrid et Insitu). En contrepartie, l'avionneur américain recevra 19,75% du capital d'Archer, ainsi que des produits financiers lui permettant d'augmenter cette participation.

Novo Nordisk et Amazon Web Services (AWS) ont annoncé un partenariat stratégique visant à accélérer la découverte de médicaments et à moderniser les opérations du laboratoire pharmaceutique danois grâce à l'IA agentique et aux technologies cloud.

Intel prévoit de lever 15 milliards de dollars dans le cadre d'une augmentation de capital notamment destinée à financer ses dépenses d'investissement dans l'IA.