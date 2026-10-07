Prudence à New York avant le compte rendu de la Fed

A quelques minutes de l'ouverture de Wall Street, la prudence domine. Les contrats à terme sur le Dow Jones et le Nasdaq reculent respectivement de 0,85% et 0,74%, dans le sillage des Bourses européennes.

Les investisseurs restent notamment attentifs à la remontée des rendements obligataires et à la volatilité des cours du pétrole. Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a atteint 5,70%, son plus haut niveau depuis 2002. Dans ce contexte, tous les regards se tournent vers la publication, plus tard dans la journée, du compte rendu de la réunion de septembre de la Fed. Les opérateurs tenteront d'y déceler de nouveaux indices sur la trajectoire de la politique monétaire et l'évolution future des taux d'intérêt.

Le pétrole sous l'influence des tensions au Moyen-Orient

Les cours du pétrole évoluent de manière volatile mercredi, sur fond de nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient. Les incidents impliquant l'Arabie saoudite et les Houthis continuent d'alimenter les inquiétudes autour des infrastructures énergétiques de la région.

La progression des cours demeure toutefois contenue par l'augmentation des volumes de brut destinés à l'exportation. Les pétroliers continuent notamment de transiter par le détroit d'Ormuz, tandis que l'Arabie saoudite s'emploie à rétablir les capacités de son oléoduc Est-Ouest, qui constitue une voie alternative pour l'acheminement du brut.

"Les discussions indirectes entre Washington et Téhéran se poursuivent par l'intermédiaire de médiateurs, maintenant ouverte la voie diplomatique ainsi que la possibilité d'une désescalade", souligne Inki Cho, Financial Markets Strategist et consultant pour Exness.

Les tensions géopolitiques restent néanmoins étroitement surveillées. Deux missiles lancés par les Houthis, alliés de l'Iran, ont visé dans la matinée l'aéroport international d'Aden, au Yémen, alors que les discussions entre Washington et Téhéran peinent toujours à déboucher sur une avancée décisive.

La saison des résultats se rapproche

Sur le front des entreprises, les investisseurs se préparent également au coup d'envoi de la saison des résultats du troisième trimestre, qui débutera la semaine prochaine. D'ici là, Levi Strauss et Applied Digital doivent publier leurs comptes trimestriels après la clôture de Wall Street.

SpaceX cède pour sa part 1,19% en avant-Bourse après des informations du Financial Times selon lesquelles l'entreprise chercherait à lever 40 milliards de dollars afin de financer l'achat de puces Nvidia.

Constellation Brands recule pour sa part de 5%, après que le brasseur de la bière Corona a revu à la baisse ses prévisions de marge opérationnelle annuelle.