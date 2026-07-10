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Protocole d'accord entre Japan Post Insurance et Scor sur la rétrocession de contrats "postal life insurance policies"
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 08:56

Scor SE SCOR.PA :

* JAPAN POST INSURANCE ET SCOR SIGNENT UN PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA CESSION (RÉTROCESSION) DE CONTRATS "POSTAL LIFE INSURANCE POLICIES"

* ACCORD ÉGALEMENT SUR L'INVESTISSEMENT DANS UN VÉHICULE DE RÉASSURANCE CRÉÉ PAR SCOR

* JAPAN POST INSURANCE PRÉVOIT DE DÉTENIR MOINS DE 50 % DES DROITS DE VOTE DU VÉHICULE DE RÉASSURANCE

Texte original https://tinyurl.com/4wsc3sxr Pour plus de détails, cliquez sur SCOR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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