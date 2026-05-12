Prosus : menace le support crucial des 38,6E
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 11:12
Le support suivant pour Prosus se lit vers 33,25Eet remonte au 13 janvier 2025.
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