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PROPWR, filiale de ProPetro, signe des contrats pour fournir 230 MW à Targa
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 14:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ProPetro Holding PUMP.N a annoncé mardi que sa filiale de production d'électricité, PROPWR, avait signé des contrats à long terme avec une filiale de Targa Resources TRGP.N afin de fournir environ 230 mégawatts d'électricité à l'infrastructure de traitement du gaz naturel de Targa dans le bassin du Permien.

La demande croissante de gaz naturel américain, alimentée par les exportations de GNL, les centres de données et les infrastructures d’intelligence artificielle, stimule les investissements dans les infrastructures énergétiques, notamment les systèmes électriques "derrière le compteur" qui produisent de l’électricité directement sur les sites des clients plutôt que de dépendre du réseau de transport.

Voici plus de détails:

* Ces contrats permettront de disposer d’une capacité de production d’électricité "derrière le compteur", dont le déploiement complet est prévu début 2028.

* Ces accords portent la capacité totale sous contrat de PROPWR à environ 510 MW, après prise en compte de la capacité de production d’électricité liée au pétrole et au gaz précédemment annoncée, qui ne fait plus l’objet d’un contrat.

* Ces 230 MW soutiendront la poursuite des investissements de Targa dans les infrastructures de traitement du gaz naturel du bassin du Permien.

* La société de services pétroliers a déclaré que cette renégociation de contrats lui permettra de redéployer des capacités vers Targa et de mettre à disposition des capacités supplémentaires pour d’éventuels déploiements de centres de données à partir de 2027.

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