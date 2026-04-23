Le directeur général de LVMH, Bernard Arnault, estime que le retour à la croissance dépend de l'issue de la crise au Moyen-Orient

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(Ajout de citations directes d'Arnault, contexte)

Les espoirs de redressement du géant français du luxe LVMH LVMH.PA dépendent de l'issue de la crise au Moyen-Orient, a déclaré jeudi le directeur général et actionnaire majoritaire Bernard Arnault.

« Vous aurez remarqué que le monde traverse actuellement une crise très grave au Moyen-Orient, » a déclaré Arnault lors de la réunion annuelle des actionnaires de la société à Paris, ajoutant: « Tout dépendra de l'évolution de cette crise. »

Les actionnaires de LVMH s'apprêtent à vivre une nouvelle année mouvementée, la crise au Moyen-Orient ayant douché les espoirs du marché de voir le secteur du luxe se redresser après près de trois ans de stagnation .

Au début du mois, le groupe a déclaré que la guerre en Iran avait réduit d'au moins 1 % ses ventes totales au premier trimestre et diminué les flux touristiques vers l'Europe.

S'adressant aux actionnaires jeudi, Arnault a déclaré que LVMH pouvait renouer avec la croissance dans toutes ses divisions si le conflit au Moyen-Orient était résolu rapidement.

Si la crise devait se transformer en "catastrophe mondiale", Arnault a déclaré qu'il était impossible d'en prédire l'issue.

Le statut d'un cessez-le-feu de deux semaines, qui aurait dû expirer en début de semaine, n'était toujours pas clair jeudi.

L'Iran a saisi deux navires dans le détroit d'Ormuz, renforçant ainsi son emprise sur la voie navigable stratégique après que le président américain Donald Trump a annoncé qu'il mettait fin aux attaques pour une durée indéterminée, sans aucun signe de reprise des pourparlers de paix.

Les actions de LVMH, le plus grand groupe de luxe en termes de chiffre d'affaires, sont en baisse de 26 % depuis le début de l'année et de 3 % par rapport à leur niveau lors de la dernière réunion des actionnaires du groupe il y a un an.