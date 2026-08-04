Prologis va acquérir Segro après la conclusion d'un accord

Les conseils d'administration des deux sociétés ont trouvé un terrain d'entente sur les termes d'une offre d'achat d'actions recommandée permettant l'acquisition du Britannique Segro ( 0,88%, à 969,50 pence) par l'Américain Prologis, pour donner naissance à une plateforme mondiale d'immobilier logistique.

Les actionnaires de Segro recevront 0,0920 action nouvelle Prologis pour chaque action Segro détenue. Une option partiellement en numéraire leur sera également proposée, dans la limite de 3,5 milliards de livres sterling, soit 25% de la contrepartie totale. Les actionnaires choisissant la composante standard en numéraire recevront 258 pence en espèces ainsi que 0,0690 action Prologis par action Segro.

Dans une note, Jefferies explique également que les actionnaires de Segro conserveront également le dividende intérimaire de 2026, de 10,14 pence, ainsi que, s'il est déclaré avant la finalisation de l'opération, le dividende final de 2026, de 22,56 pence. Un dividende supplémentaire au titre de 2027 est aussi garanti si la réalisation de l'opération, attendue au premier semestre 2027, devait être retardée.

Au total, l'opération valorise Segro à 1 031,7 pence par action sur la base des cours du 21 juillet, soit environ 14 milliards de livres sterling. Ce prix représente une prime de 14,4% par rapport à l'actif net tangible (NTA) de 902 pence par action. En incluant le dividende final de 2026, la valorisation atteint 1 054,3 pence par action, soit 14,3 milliards de livres.

A l'issue de l'opération, les actionnaires de Segro pourraient détenir 8,9% du capital de la nouvelle entité.

Selon David Sleath, directeur général de Segro : "ce rapprochement réunirait deux entreprises très complémentaires et créerait une plateforme particulièrement attractive. Celle-ci associerait le portefeuille exceptionnel et le pipeline de développement de Segro aux activités européennes existantes de Prologis, ainsi qu'à son envergure mondiale, sa base de clients et ses capacités opérationnelles, tout en conservant un engagement commun en faveur d'une allocation rigoureuse du capital, des clients et des collaborateurs".

De son côté, Jefferies a confirmé sa recommandation à conserver sur Segro avec une cible de cours à 1 000 pence.