Prologis revoit à la hausse ses prévisions annuelles en matière de fonds d'exploitation, la location d'entrepôts restant soutenue

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Le fonds d'investissement immobilier Prologis PLD.N , axé sur les entrepôts, a relevé jeudi ses prévisions de fonds d'exploitation de base annuels (FFO) au-dessus des estimations des analystes, alimentés par une demande résiliente pour ses installations d'entreposage et une location d'entrepôts stable.

La FPI, qui se concentre sur l'immobilier logistique, s'attend à ce que les fonds d'exploitation de base annuels ajustés par action se situent entre 6,07 $ et 6,23 $, le point médian étant supérieur aux estimations, selon les données de LSEG.

Les actions de la société ont augmenté de 1,6 % avant la cloche.

La société a connu un essor grâce à l'augmentation des investissements dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle, les entreprises recherchant de grands sites prêts à être alimentés en énergie pour les centres de données.

Le plus grand promoteur immobilier industriel au monde a également bénéficié de la demande résiliente des détaillants et des fabricants qui cherchent à faire des stocks.

Prologis, qui compte Amazon AMZN.O , Home Depot HD.N , FedEx FDX.N et UPS UPS.N parmi ses plus gros clients, a déclaré avoir signé des baux pour 64 millions de pieds carrés au cours du trimestre.

"Nous avons également fait progresser notre plate-forme de centres de données avec 1,3 milliard de dollars de mises en chantier, et nous développons l'infrastructure numérique et l'énergie pour soutenir notre prochaine phase de croissance", a déclaré le directeur général Daniel Letter.

Prologis a déclaré que les fonds d'exploitation trimestriels de base, une mesure très surveillée des bénéfices récurrents de l'immobilier, s'élevaient à 1,50 $ par action, légèrement au-dessus de l'estimation des analystes de 1,49 $.

La société basée à San Francisco, en Californie, a déclaré des revenus de 2,30 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, par rapport aux estimations de 2,21 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La dernière prévision pour le FFO de base par action en 2026 est supérieure aux attentes des analystes de 6,14 $ par action. La société avait prévu une fourchette de 6 à 6,20 dollars par action.