Prologis recule après avoir lancé une offre d'actions d'environ 2 milliards de dollars en vue de l'acquisition de Segro

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4 août - ** L'action du fonds immobilier logistique Prologis

PLD.N recule de 2,8 % en pré-ouverture, à 140,06 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds propres en vue d'acquisitions ** PLD lance une offre de 15 000 000 d'actions , ce qui équivaut à environ 2,1 milliards de dollars aux cours actuels

** JP Morgan et BofA sont les co-chefs de file de l'opération

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission à des fins générales, notamment pour financer des acquisitions potentielles telles que celle de Segro plc

** Elle précise toutefois qu’il n’y a aucune garantie que le rapprochement avec Segro se concrétise selon les conditions proposées, dans les délais prévus, voire qu’il se réalise tout court ** Le bailleur d’entrepôts britannique Segro SGRO.L a accepté mardi une offre publique d’achat de 19 milliards de dollars émanant de PLD, suite à la pression des investisseurs

** PLD, dont le siège se trouve à San Francisco, en Californie, compte environ 933,1 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de près de 135 milliards de dollars

** L'action PLD affiche une hausse de 13 % depuis le début de l'année à la clôture de lundi