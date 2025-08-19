Prologis grimpe après que Mizuho l'ait relevé à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - **Les actions de la société d'investissement immobilier Prologis PLD.N augmentent de ~5 % à 109 $

** Le courtier Mizuho relève le titre de "neutre" à "surperformer"; augmente la prévision à 118 $ de 109 $

** La société est bien positionnée pour bénéficier de la loi sur les impôts et les dépenses du président Donald Trump, qui permet un amortissement plus rapide des biens immobiliers et des dépenses d'investissement, ce qui encourage les grands locataires à se développer

** Le risque d'exécution est plus faible pour la société, étant donné le rebond de sa part de marché de la location et le nombre réduit de baux expirant au second semestre 2025

** Les investisseurs se tourneront probablement vers PLD dans un contexte de baisse des taux - courtage

** 15 des 24 maisons de courtage considèrent PLD comme un "achat" ou plus, 7 comme un "maintien" et deux comme une "vente"; leur prévision médiane est de 120 $ - données compilées par LSEG

** L'action a chuté de ~11 % au cours des 12 derniers mois