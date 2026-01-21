Prologis en hausse après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions de la société d'investissement immobilier Prologis PLD.N , axée sur les entrepôts, augmentent de 1,3 % à 132,5 $ avant le marché

** PLD dépasse les estimations de revenus du 4ème trimestre, aidé par une demande soutenue pour ses installations d'entreposage

** Les revenus du 4ème trimestre s'élèvent à 2,25 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,15 milliards de dollars

** Les fonds d'exploitation de base (FFO) du 4ème trimestre s'élèvent à 1,44 $ par action, ce qui est conforme aux estimations des analystes

** Les fonds d'exploitation de base pour l'année fiscale devraient se situer entre 6 et 6,20 dollars par action, le point médian étant légèrement inférieur aux estimations des analystes de 6,13 dollars par action - données compilées par LSEG

** PLD a gagné 20,8 % en 2025