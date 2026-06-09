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Projets de croissance revus, ambitions de financement revues. (Odiot)
information fournie par AlphaValue 09/06/2026 à 09:24

Projets de croissance revus, ambitions de financement revues.

TARGET CHANGE

CHANGEMENT D’OBJECTIF DE COURS

€ 40,0 vs 58,3 -31,3 %

L’objectif de cours intègre une réalisation 2025 décevante, des objectifs de court terme revus à la baisse et une hausse marquée du nombre d’actions (+60 %), la direction d’Odiot considérant qu’une augmentation de capital significative (4 M€) constitue la meilleure option pour résoudre ses contraintes persistantes de capacité. La commercialisation d'orfèvrerie ultra haut de gamme ne semble pas connaître de frein, y compris en période de conflit.

CHANGEMENT D’EPS

2026 : € 2,13 vs 3,16 -32,5 %
2027 : € 2,89 vs 4,40 -34,4 %

Les comptes consolidés 2025 ont déçu, tant en chiffre d’affaires qu’en résultat, en raison de difficultés de production. Le résultat net a toutefois été soutenu par des éléments exceptionnels positifs. Les estimations 2026 et 2027 sont revues à la baisse, les projections antérieures s’étant révélées trop ambitieuses. Le principal risque demeure l’exécution, les investissements de modernisation (capex) ayant été reportés en 2025 faute de ressources financières suffisantes. Cette situation devrait être résolue via une augmentation de capital d’environ 4 M€, intégrée dans le modèle.

CHANGEMENT DE NAV

€ 39,2 vs 53,9 -27,2 %

La valeur nette d’inventaire demeure globalement inchangée en termes d’actifs bruts ; en revanche, l’augmentation de capital pèse sur les métriques par action, le nombre de titres en circulation ayant progressé d’environ 60 %.

CHANGEMENT DE DCF

€ 52,0 vs 87,0 -40,2 %

Les nouveaux plans de croissance accusent un retard d’environ deux ans par rapport aux projets initiaux prévus pour 2025, ce qui se traduit par un coût en termes de valorisation selon la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF). Cette situation est en outre aggravée par la forte augmentation du nombre d’actions en circulation.

Valeurs associées

ODIOT
31,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2026 AlphaValue

Cette analyse a été élaborée par AlphaValue et diffusée par BOURSORAMA le 09/06/2026 à 09:24:25.

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