Projet Nashville : GSK donne un coup de fouet à la restructuration de sa division oncologie grâce à l'acquisition de Nuvalent pour 11 milliards de dollars

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* Cet accord renforce l'engagement de l'entreprise dans le domaine de l'oncologie sous la direction du directeur général Luke Miels

* Renforce la confiance des investisseurs: GSK pourrait atteindre son objectif de chiffre d'affaires pour 2031

* Selon les investisseurs, GSK pourrait avoir besoin d'autres accords pour rattraper ses concurrents dans le domaine de l'oncologie

par Bhanvi Satija et Sabrina Valle

L'accord record de 10,6 milliards de dollars de GSK GSK.L pour la société américaine Nuvalent

NUVL.O va accélérer la restructuration de l'activité de médicaments anticancéreux du laboratoire britannique, qui cherche à repousser la concurrence de rivaux plus importants tels qu'AstraZeneca AZN.L et Roche ROPC.S . Cette acquisition, baptisée “Nashville”, est la plus importante acquisition de GSK à ce jour et apporte deux traitements contre le cancer du poumon qui pourraient être approuvés aux États-Unis cette année. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre.

Elle s'inscrit dans la stratégie du directeur général Luke Miels, qui a pris ses fonctions en début d'année, visant à renforcer la présence du laboratoire pharmaceutique dans le domaine de l'oncologie, un secteur qu'il avait quitté il y a dix ans dans le cadre d'un échange d'actifs de plus de 16 milliards de dollars avec Novartis.

Cette transaction devrait également contribuer à compenser l'impact des expirations de brevets prévues plus tard dans la décennie, qui risquent de peser sur les ventes du médicament anti-VIH dolutégravir. Les ventes totales de médicaments de GSK sont estimées à 34 milliards de livres sterling (45,53 milliards de dollars) cette année, selon les analystes.

L'offre sur Nuvalent s'inscrit dans la continuité d'initiatives antérieures, de moindre envergure, dans le domaine de l'oncologie, notamment l'acquisition de Tesaro pour 5,1 milliards de dollars en 2018, celle de Sierra Oncology pour près de 2 milliards de dollars et des accords de licence de plusieurs milliards de dollars.

“Notre stratégie a consisté à construire brique par brique”, a déclaré Luke Miels à un groupe de journalistes mardi, après l'annonce de l'accord avec Nuvalent.

“UNE TRÈS GRANDE BRIQUE”

James Eugene, analyste chez Verso Investment Management, actionnaire de GSK, a déclaré que Nuvalent constituait “une très grosse brique” dans la reconstruction globale.

D'autres investisseurs ont abondé dans ce sens.

“L'ampleur est manifestement bien plus importante que ce que GSK a fait par le passé”, a déclaré Elena Meng, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, qui détient des certificats de dépôt GSK cotés aux États-Unis, ajoutant que la stratégie en oncologie elle-même était déjà bien établie.

“Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur de l'engagement.”

Une personne proche de l'opération a indiqué qu'il y avait eu de la concurrence pour Nuvalent, ce qui expliquait en partie la prime de 40 % par rapport au cours de clôture de la société de biotechnologie avant l'annonce de l'accord.

La société était dans le viseur des grands laboratoires pharmaceutiques depuis au moins 18 mois, car elle était l'une des rares à disposer d'actifs oncologiques en phase avancée sur le point d'être approuvés, a déclaré cette personne, qui a souhaité rester anonyme car elle n'était pas autorisée à s'exprimer publiquement sur le sujet.

RÉPARER UNE ERREUR STRATÉGIQUE

Certains investisseurs ont estimé que ce retour à l'oncologie corrigeait une erreur stratégique commise sous l'ancien directeur général Andrew Witty, lorsque la société avait quitté ce secteur pour se concentrer sur les vaccins, les médicaments respiratoires et la santé grand public.

Ce retour en arrière a commencé sous la direction de la prédécesseure de Miels, Emma Walmsley, qui a pris la tête de l'entreprise en 2017.

“C'était sans aucun doute une erreur de vendre la division oncologie en 2015”, a déclaré Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, actionnaire de GSK.

Il a ajouté que l'accord avec Nuvalent apportait des produits à faible risque qui, ensemble, devraient pouvoir atteindre un chiffre d'affaires maximal de 3 à 4 milliards de dollars, contribuant ainsi à compenser la perte d'exclusivité des traitements contre le VIH. Cela aiderait également l'entreprise à atteindre son objectif de 40 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires d'ici 2031.

GSK ne compte pas concurrencer Merck MRK.N , AstraZeneca ou Roche sur l'ensemble du secteur de l'oncologie, mais considère ce domaine comme un secteur de croissance potentiel. L'accord avec Nuvalent ajouterait deux médicaments en phase avancée à son portefeuille.

“Une activité spécialisée sans composante oncologique n'est pas une offre complète”, a déclaré à Reuters Tony Wood, directeur scientifique du laboratoire pharmaceutique, avant la conclusion de l'accord.

GSK doit désormais démontrer que ses traitements contre le cancer du poumon, qui ciblent les mutations ROS1- et ALK-positives, peuvent rivaliser avec les médicaments concurrents mieux établis du laboratoire américain Pfizer

PFE.N et du suisse Roche, tout en prouvant leur tolérance.

Les analystes de Barclays ont estimé que cette acquisition était logique, mais ont averti qu'aucun de ces actifs ne semblait avoir le statut de “méga-blockbuster”.

GSK estime que les petits groupes de patients pourraient représenter des opportunités importantes si ces traitements permettent de maintenir en traitement pendant des années des patients plus jeunes et actifs, avec moins d’effets secondaires que les médicaments existants.

Ketan Patel, gestionnaire de fonds chez Whitefriars, une société d'investissement familiale basée à Londres, a déclaré que si l'accord avec Nuvalent constituait une étape importante, GSK devait conclure davantage d'accords pour être véritablement compétitif dans le domaine de l'oncologie.

“GSK est en train de rattraper son retard”, a-t-il déclaré, faisant référence à l'avance de Roche et Merck dans ce domaine.

“Je pense qu’ils sont très en retard et qu’ils ont peu de chances de rattraper ces acteurs; ils devront très probablement mettre le prix pour jouer dans la même cour.”

(1 $ = 0,7468 livres)